Obras da Praça de Areia Branca continuam em ritmo acelerado

A praça do bairro de Areia Branca recebeu três caminhões de concreto para a nova pista de caminhada. A antiga praça no local se encontrava completamente deteriorada. Foi necessário retirar toda instalação antiga e começar outra.

As obras estão a todo vapor, mesmo na véspera do Natal, para que a população possa receber a nova área de lazer o mais rápido possível. “O povo de Areia Branca merece um espaço para fazer sua caminhada, para criançada brincar e para os mais idosos se exercitarem. Belford Roxo terá área de lazer espalhada por todo canto”, afirmou o Prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho.

Em 2019, a Prefeitura inaugurou as seguintes praças: Xavantes, Dalvarina Nascimento (Morro do Amor), Mauro Ferreira Gomes (Carecão), Filosofia (Jardim das Acácias) e Praça do Comércio, no bairro da Prata.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo