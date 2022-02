Obras beneficiam 14 ruas do Jardim Anápolis em Belford Roxo

As obras de infraestrutura de Belford Roxo estão bem avançadas. Começando o ano de 2022 em ritmo acelerado, a Prefeitura investiu nas intervenções do bairro Jardim Anápolis. São 14 ruas que já estão recebendo mais de 2,9 km de drenagem e 3,9 km de esgotamento sanitário, e em seguida receberão mais de 3,8 km de asfalto e 225 metros de concreto. As ruas beneficiadas são: Jackson Ísis Wolfson, Coronel Délio Barbosa, Travessa Macabu, Luiz Noya, Moisés Printsak, Suel. Pintsak, Ester Wolfson, Jorge Ferreira, Pinheiro Machado, Mulungu (concreto), General Vieira Neto, Guapeva, Travessa Caiacó, Carlos Garcia, Otávio Aragão.

Quem passa pela Avenida Belford Roxo e olha para o lado direito nas entradas do bairro, já pode ver as máquinas em constante trabalho. Na região, além dessa região, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho está levando obras para bairros vizinhos. “É padrão. Estamos investindo em infraestrutura para que os moradores tenham qualidade de vida. Todos os bairros vão receber as melhorias”, destacou.

Surpreendendo com a gestão

O eletricista Gilmar de Azevedo, 58 anos, contou que no início não esperava muito do prefeito Waguinho, mas ao passar dos meses foi se surpreendendo com sua gestão. “Antes do Waguinho, ouvimos muitas promessas. Vivíamos na lama e sujeira, só dava para andar com sacos plásticos nos pés”, explicou. Antônio Alcides da Silva, 64, pedreiro, diz que agora o local vai ser o paraíso. “Quando cheguei há 32 anos no bairro, era tudo abandonado. Mas agora tudo vai melhorar com as obras. Quando abro o portão de minha casa e vejo as máquinas, só penso em coisas boas e minha expectativa aumenta”, resumiu Antônio.

“Bastou o prefeito Waguinho vir ao nosso bairro e cumprir com as promessas para as obras se iniciarem. Muitas vezes as crianças querem brincar e não tem como por causa das condições das ruas. Mas esse cenário está mudando e só temos o que agradecer. Não penso mais em me mudar, pois o bairro vai valorizar e será o fim dos sacos plásticos nos pés. Agora é só vitória e estou muito feliz”, disse a dona de casa Edileuza Alexandre, 43.