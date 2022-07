Obras a todo vapor em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Prefeitura executa melhorias em diversos bairros, como colocação de galerias e manilhas para amenizar os problemas das chuvas

A Prefeitura de Belford Roxo continua com as obras de infraestrutura pela cidade. Esta semana, as Secretarias de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios estiveram concretando a rua Darci Ribeiro, no Morro do Sapo e fazendo o saneamento básico na Estrada Doutor Farrula, em Nova Aurora. Os trabalhos também estão intensos na rua Concílio Ecumênico, bairro São Vicente, próximo à praça. No local estão sendo colocadas galerias e manilhas para amenizar os problemas das chuvas.

Também teve colocação de manilhas na rua Mário Santana, no Roseiral e asfalto caindo na rua Maria Amélia, em Areia Branca e Maria Tedim, Bom Pastor. As intervenções fazem parte do projeto “Seu Bairro de Cara Nova” que está sendo executado nos quatro cantos da cidade.

Agência Regional do Trabalho tem novo endereço

A Agência Regional do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que funcionava na Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), mudou de endereço. Com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, os profissionais passaram a realizar os serviços na Avenida Floripes da Rocha, 579, Centro.

No local a população poderá dar entrada no seguro desemprego, orientação para a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, orientações sobre o PIS e tirar dúvidas trabalhistas para segurados, abono salarial e outros.