OAB pede apuração contra policial que matou cachorro

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu uma apuração rigorosa do caso do policial civil que matou um cachorro na Praça da Bandeira, Centro do Rio. A entidade quer saber por que o agente não foi preso em flagrante e por que ele não teve a arma apreendida.

O caso foi registrado na 18ª DP (São Cristóvão) como crime de maus-tratos a animais com agravante de morte. O cão pertencia a um artista de circo e o policial integra a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Lotado na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Ney Cortes da Silva foi afastado das funções. O presidente da comissão da OAB, Reynaldo Velloso, pediu a cassação do porte de arma do agente.

Em depoimento, o policial disse que achou que o cachorro iria atacá-lo e por isso atirou.Testemunhas afirmam que o policial, além de atirar no cachorro também disparou para o alto. Em nota, a Corregedoria da corporação informou que o caso será apurada “com rigor”.