O trabalho não pode parar: Camu segue na luta por qualidade de vida para a população iguaçuana

Diplomado 1º suplente de vereador pelo PDT na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após o resultado das eleições 2020, Aguinaldo Barboza Peixoto, conhecido como Camu, cristalizou o slogan ‘vereador do povo’ com muito trabalho durante seu primeiro mandato iniciado em 2017.

O fato de não ter conquistado a titularidade da vaga no Legislativo (ele alcançou 3.894 votos) não tirou do político o ânimo e a força para continuar na luta por melhorias em favor da população, ouvir suas demandas, apontar e buscar soluções junto ao Poder Executivo.

Surgiu então a necessidade de criar o Gabinete Popular. Instalado no bairro Corumbá, seu reduto eleitoral, Camu e sua equipe presta atendimento todas as quartas-feiras. É num espaço simples que os moradores aproveitam para expor suas necessidades, anseios e trocar experiências com o político que tem inflado sua popularidade através do diálogo. “Só tenho que agradecer a Deus e a confiança de todos no meu trabalho”, diz com a simplicidade que lhe é peculiar.

Em 2021, o político não ficou na inércia de quem aguarda uma oportunidade para assumir o mandato e depois trabalhar: arregaçou as mangas e foi a campo conferir as obras em andamento executadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu no terceiro distrito e que são objetos de indicações parlamentares e solicitações de moradores.

Obras mudam realidade dos moradores

Camu é um dos maiores responsáveis por levar melhorias para bairros antes esquecidos pelo poder público. Em dezembro, o político conferiu o trabalho de instalação de iluminação pública nas ruas 18, 19, 21, 30, Marrecas, Canário, Margaridas e Sílvia e Cláudio, na Vila Iguaçuana.

E não para por aí: outras vias foram contempladas com melhorias, como a Rua Quaresma, que recebeu obras de nivelamento e de concreto usinado. Além disso, foi executado serviço de desobstrução da rede de esgoto nas ruas Graúna, 19, Margaridas e Purus e da Quaresma. Todas as ruas do Morro da Caixa D’Água , também na Vila Iguaçuana, foram limpas, roçadas e pintadas. O Trabalho foi feito pela Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni).

“A prefeitura atendeu ao pedido dos moradores, que ganham qualidade de vida e melhor acessibilidade no bairro. Seguimos fazendo a nossa parte sem passar por cima de ninguém”, disse Camu.

Mais intervenções

Em 2021, Camu suou a camisa para acompanhar de perto o pacote de intervenções implementado pela prefeitura. No bairro Santa Rita, homens trabalharam na rede de esgoto das rua Philomena e Chuí.

No bairro Amaral, equipes da Construtora Lytoranea Infraestrutura SA fizeram a trocas de manilhas, que antes vinha causando transtorno aos moradores. Também foram realizadas intervenções na Rua Ilma Teixeira, no bairro Cantão.

Projetos significativos

Durante o mandato de vereador, Aguinaldo Camu’ apresentou projetos de lei e indicações parlamentares de significativa importância para vários bairros.

Ele também é o autor da Lei nº 4.659 de 24 de maio de 2017, que autoriza o Poder Executivo a associar a cidade de Nova Iguaçu no Consórcio Intermunicipal de Agricultura da Baixada Fluminense. No mesmo ano, Camu teve aprovada a Lei nº 4.665 de 3 de julho de 2017, que o cria o Dia Municipal de Luta Contra Intolerância Religiosa.