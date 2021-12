‘O Rio de Janeiro é hoje um estado totalmente no azul’, diz governador Cláudio Castro

A declaração do governador Cláudo Castro foi feita durante um almoço na Associação Comercial do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, em referência às contas do Rio de Janeiro que, segundo ele, estão em dia e que o estado não esconde mais seus problemas.

“O Rio de Janeiro é hoje um estado totalmente no azul, sem contar a CEDAE”, disse, e depois continuou: “Não jogamos mais a sujeira para baixo do tapete”.

Sobre a geração de mais postos de trabalho, o governador afirmou que “nós queremos ser competitivos. Queremos que o empreendedor venha pra cá e pague imposto justo”.

Castro detalhou: “O Rio de Janeiro não aguenta mais fazer maus negócios. Temos que voltar a caminhar com as próprias pernas. O Rio de Janeiro voltou a ser um local de gente séria”. O governador também comentou sobre a segurança no estado do Rio: “O índice de homicídios dolosos no Rio hoje é o menor da série histórica, menor desde 1991”.