O predador da política fluminense volta a colocar suas garras para fora

O que será que pode sair da união ‘do sujo com o mal lavado’? Na política, tanto quanto na vida, o resultado pode ser desastroso, com um odor de falcatrua suspensa no ar. Fontes em alertas no Sul Fluminense revelam uma possível aliança entre o deputado federal Alexandre Serfiotis (M DB) e o administrador oportunista Célio Gammaro.

Este último formou dupla com Mauro Pantel. Ambos ganharam o status de ‘manda-chuvas’ durante administrações em diversos municípios da região e também da Baixada Fluminense por supostas tentativas de manipular a política em benefício próprio.

Com fama de ser adepta de maracutaias, a dupla chegou a tentar enfiar seus perigosos tentáculos no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e, com arrogância política, chegaram a afirmar que ‘conseguiam resolver todos os problemas da Corte’. Só que não!

Deputado envolvido em esquema de desmandos

Já o parlamentar respira sob a sombra do pai, o ex-prefeito de Porto Real, Jorge Serfiotis, falecido em julho de 2017. Em janeiro do ano passado, Alexandre foi denunciado por envolvimento em um esquema político no Hospital dos Servidores do Estado, na Zona Portuária do Rio. Funcionários acusaram o deputado de orquestrar manobra e desmandos na unidade.

No município do Sul Fluminense, o caráter político de Alexandre gera desconfiança e decepção para a população. “Ele usa as realizações políticas do pai para se autopromover politicamente”, disse um morador.

Uma prova de que a indicação política tem provocado confusão na administração do hospital aocnteceu no dia 7 de dezembro do ano passado, quando o Ministério da Saúde exonerou o coordenador administrativo do hospital, Paulo Eduardo de Oliveira Junior e menos de 20 dias depois a exoneração foi desfeita e ele foi nomeado para o mesmo cargo. Essa parceria pode provocar um forte odor de enxofre. É esperar pra vê.

Reportagem: Antonio Carlos