O povo não pode esquecer: candidato a deputado estadual, Elton Cristo ‘trai’ aliados e dá as mãos para a ala adversária

Fidelidade é uma palavra usual no mundo da política, mas nem sempre praticada. Como classificar a atitude de um político que ‘pula a cerca’ e estende a mão ao inimigo no front da disputa? Elton Cristo, mais conhecido como Elton do Amendoim (PRP), não só traiu, como escancarou nas rede sociais.

Aliado de medalhões como o deputado federal Luiz Antônio Teixeira, o Dr. Luizinho (Progressistas), e do governador Cláudio Castro (PL), ambos na disputa à reeleição, Elton Cristo, de 39 anos, que tem base eleitoral em Queimados e Nova Iguaçu, municípios da Baixada Fluminense, chamou a atenção de aliados por expressar apoio no quintal do adversário.

No último sábado, ele prestigiou a confirmação da candidatura de Zaqueu Teixeira, adversário do deputado Dr. Luizinho, à Câmara Federal, na convenção realizada pelo PDT e o PSD, em um clube na Zona Norte carioca, que também oficializou o nome do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), como candidato ao governo do estado, apoiado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e rival rival político do governador Cláudio Castro.

No evento não faltaram selfies com Neves e Teixeira. Elton também conversou animadamente com Paes, a quem teria pedido uma ‘bênção’. Alguns observadores classificam que a atitude é típica de quem costuma praticar ‘prostituição política’, onde o objetivo é ter o maior número de parceria para inflar benefícios, no caso do iguaçuano, garimpar votos e conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj).

Não imprime confiança

Ambição para costurar acordos e avançar nas expectativas mergulham Elton Cristo na frustração política. Um exemplo de ‘nadar e morrer na praia’ aconteceu em janeiro do ano passado, quando ele assumiu o cargo de deputado na Alerj, na vaga deixada pelo colega Bruno Dauaire (Patriotas), primeiro suplente.

Cinco meses depois e ainda com a cadeira fria, Elton do Amendoim foi convidado a devolver o cargo após Dauaire ser exonerado da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos pelo governador Cláudio Castro e reassumir o mandato.

“Foi o que aconteceu com o Elton. Ele é um político ambicioso e a gente já sabe o que acontece nesses casos: a queda é mais do alto”, disse um ex-aliado do político.

Com a eleição de Renato Cozzolino à prefeitura de Magé, a deputada Célia Jordão (Patriota) assumiu o mandato efetivo na Casa. Elton Cristo, segundo suplente do partido, ficou na vacância do deputado Bruno Dauaire, licenciado para a pasta de Direitos Humanos.