O Mistério da Rua de Cima será apresentado no Teatro Armando Gonzaga

Depois de estrear temporada em Copacabana, A Trupe Investigativa Arroto Cênico continua a comemorar seis anos de trajetória artística com o espetáculo infantil ‘O Mistério da Rua de Cima’, dessa vez no Teatro Armando Gonzaga, em Marechal Hermes. As apresentações serão no sábado e domingo, às 14h e às 17h, com ingressos a R$ 5 (inteira) e R$2,50 (meia).

Contemplada no Edital de Montagem de Espetáculos

Inéditos da FUNARJ, a encenação é resultado da parceria entre dois coletivos de teatro da cidade de Nova Iguaçu. O projeto nasceu do intercâmbio artístico entre a Trupe Investigativa Arroto Cênico, responsável pela montagem e elenco, e o Grupo Velhos Amigos, que cuida da produção e assistência de direção.

Por sua vez, o espetáculo está sendo desenvolvido com uma dramaturgia original e inédita a partir de uma pesquisa cênica que busca utilizar o conceito de “brincar com o medo”.

“A Baixada Fluminense é uma região periférica que, assim como outras, tem poucas opções de lazer para as crianças. Fazendo com que elas percam a etapa da infância muito cedo. Por tudo isso, é cada vez mais necessário o desenvolvimento de projetos culturais que explorem essas questões de forma inventiva”, analisa o diretor Marcos Covask.

Lenda do homem do saco

A montagem é a transposição cênica da lenda do homem do saco. Essa figura misteriosa tão presente nas histórias populares e no imaginário infantil, que as crianças têm como um personagem assustador é desmistificada na montagem. Sendo recontada com um final surpreendente e poético. O espetáculo

pretende brincar com elementos desta história já conhecida e repassada por meio da tradição oral.

O texto

foi desenvolvido a partir das pesquisas feitas pelos dois grupos num processo de criação colaborativo

criando o que podemos chamar de dramaturgia da cena.

Foram criados recortes cênicos que transportam a plateia no espaço e no tempo situando a história numa época indefinida, originando assim um universo lúdico e muito peculiar.

Devido aos protocolos de segurança sanitária da Funarj por causa da pandemia, o grupo apresentará uma encenação criativa. Também serão respeitados os percentuais de público permitido com o uso de máscara e distribuição de álcool em gel.

A peça tem apoio institucional do governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro e Teatro Armando Gonzaga. O endereço é Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511, Marechal Hermes.

Pesquisa

O espetáculo surgiu da vontade dos artistas de realizarem de forma delicada um projeto cênico

que tocasse em fatores relacionados à propagação do medo entre as crianças do nosso território através

do impacto da violência, e como elas são afetadas. Durante a pesquisa, perceberam que elas lidam de

forma muito particular com a questão do medo. A partir daí, convidaram outros artistas, também da Baixada Fluminense, para fazer parte do projeto.

Foram compartilhar com eles o ator Cesário Candhí, responsável pelo roteiro dramatúrgico e pela criação de três personagens da montagem, e o músico Beto Gaspari, compositor da trilha sonora do espetáculo. Ambos fazem parte da Cia de Arte Popular do município de Duque de Caxias, grupo que possui 22 anos de trajetória artística. E também o ator Madson Vilela do grupo Teatro Baixo de Nova Iguaçu, que responde pela preparação corporal do elenco e irá assinar a maquiagem.

Os figurinos são de criação de Glace Machado e a Iluminação é assinada por Bruno Henrique

Caverninha.

O Grupo

A Trupe Investigativa Arroto Cênico é um coletivo teatral surgido no ano de 2015 em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Criada pelo ator Eric de Moraes e agregando uma série de outros artistas da Baixada Fluminense com a participação do diretor teatral Marcos Covask.

A companhia tem o intuito de desenvolver atividades de pesquisa em artes cênicas, criar seu próprio repertório e multiplicar conhecimentos artísticos na área teatral, fomentando atividades culturais na região e contribuindo com a atuação profissional de seus artistas e técnicos, estimulando a economia criativa local.

Com ampla atividade em seus seis anos de trajetória, a companhia tem como uma de suas principais

bases trabalhar a partir de temáticas que retratem seu território e sua condição de artistas periféricos,

travando importantes relações e se firmando como uma das companhias de maior atividade da região.

Em 2021, a trupe envereda pela linguagem do teatro infantil através de três espetáculos ‘O Patinho Feio’, ‘Jotinha – O Menino Que Brincava Com As Palavras’ e ‘ Mistério da Rua de Cima’.

Em comemorações aos seis anos de trajetória, o grupo lançou o site: www.arrotocenico.com.

Serviço

Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511, Marechal Hermes, Rio de Janeiro.

Tel: 2332- 1040

O Mistério da Rua de Cima

Dias: 14 e 15 de agosto (sábado e domingo).

Horário: 14h e 17h

Ingressos:

R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia).

Equipe

Texto: Cesário Candhí

Direção e Encenação: Marcos Covask

Direção Musical e Trilha Sonora: Beto Gaspari

Elenco: Carla Nunes, Cesário Candhí, Beto Monteiro, Erick

Galvão, Luiz Felipe Machado e Thaísa Muniz

Assistente de Direção: Johnny Rocha

Produção: Fábio Mateus

Assistente de Produção: Felipe Villela

Figurinos: Glace Machado e Marcos Covask

Maquiagem e Preparação Corporal: Madson Vilela

Cenografia: Marcos Covask

Cenotécnica: Jonathan Silva

Iluminação: Bruno Henrique Caverninha

Som: Marcos Covask

Assessoria de Imprensa: Bernadete Travassos

Realização: Trupe Arroto Cênico e Produtora Oficina de Ideias