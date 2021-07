O lado saboroso do empreendedorismo jovem na Baixada 

A pandemia provocou a quebra do mercado financeiro, fechou empresas e tirou o emprego de muita gente. Os mais atingidos foram os setores vulneráveis, como os pequenos negócios. Entretanto, um ano após o início da pior crise sanitária, o mundo se viu diante do desafio de reagir e ganhar fôlego para seguir adiante.

Em meio ao clima de incerteza, muitos jovens decidiram montar o próprio negócio e acabar de vez com essa história pessimista de que não há luz no fim do túnel.

Jovem empreendedor, Leandro Rangel é a prova de que é possível conseguir superar as barreiras impostas pela pandemia. Começou a trabalhar aos 18 anos como auxiliar administrativo na UPA 24h do bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, onde permaneceu por 3 anos. Hoje, aos 22 anos, e dono de uma esfirraria no bairro da Posse, ele experimenta o sabor de ser dono do próprio negócio e de ter ampliado sua lista de clientes no ramo gastronômico.

“Andando por esse Brasil de meu Deus, conheci vários empreendimentos alimentícios. Foi quando me tomei por uma inspiração e vi que tudo é possível quando se tem garra e determinação. Nunca fiz nada sem mergulhar de cabeça, procuro fazer o melhor em tudo que faço. O Sheik das Esfihas não é meu primeiro empreendimento, mas considero o oficial”, afirma Leandro.

Experiência gastronômica

Convicto de que acertou em cheio no nicho de mercado, ele conta que o objetivo do seu negócio ultrapassa a fronteira da entrega do pedido ao cliente, pura e simplesmente. Mas dar a ele uma experiência gastronômica de qualidade e com um valor acessível.

“Mantemos a qualidade para servir melhor! Não nos limitamos, pensamos em todos os tipos de pessoas, inclusive aquelas que não podem consumir lactose. Para esse pública estamos sempre criando novos sabores, sem lactose, é claro. Esse é o nosso diferencial. O Sheik une qualidade, sabor, rapidez e experiência. Desafiamos vocês a comerem uma só. Impossível não gostar”, destaca o empresário que comanda uma equipe de sete pessoas, três no setor interno e quatro externos, que são os motoboys. Os interessados em conhecer os produtos do empreendido de Leandro podem ligar para (21) 98177-6973.

Estratégia para ampliar atendimento e gerar empregos

O empresário aposta nas plataformas de delivery e divulgação on-line nas redes sociais para ampliar a lista de clientes e de pedidos. Leandro espera que seu exemplo de empreendedor possa estimular outros jovens a seguir o mesmo caminho e a não perder a esperança em meio a crise provocada pela pandemia.

‘’Hoje me sinto lisonjeado por ser, aos 22 anos, líder de uma empresa que está gerando novos empregos e ter um mega atendimento de excelência para toda população de Nova Iguaçu’’, concluiu.