O Agro cada vez mais forte no RJ

Mais de 10 mil km de estradas vicinais/rurais receberam investimentos através do Programa Estradas AgroRJ

Mesmo após mais um ano de 2021 difícil, ainda sofrendo os efeitos decorrentes da pandemia da covid-19, o setor agropecuário se mostrou essencial para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA), Marcelo Queiroz, o apoio aos pequenos e médios produtores através do Agrofundo, financiou a juros baixos mais de R$ 3 milhões, mantendo-se como forte impulsionador das principais cadeias produtivas, como café, flores, frutas, bovinocultura entre outros.

“A vigilância agropecuária, que atua na fiscalização das propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e agroindústrias, meios de transporte e locais onde são realizados eventos agropecuários, realizou mais de 7.000 ações de fiscalização, tendo identificado, apreendido e destruído mais de 8 toneladas de produtos clandestinos, reforçando a essencialidade da atividade para a saúde pública e o desenvolvimento econômico,” acrescentou o secretário.

Ele destacou ainda o investimento maciço destinado a manutenção e recuperação de mais de 10.000km de estradas vicinais/rurais, através do Programa Estradas AgroRJ, que garantiu condições para o escoamento da produção agropecuária, a trafegabilidade da população residente nas comunidades rurais.

“A maior demonstração de atenção dada à classe rural do Estado, no entanto, foi a publicação da lei de autoria da Assembleia Legislativa do RJ (Alerj), que concedeu a isenção de ICMS da energia rural a estabelecimentos rurais, recentemente regulamentada pelo Governador Claudio Castro. As publicações vão beneficiar mais de 30 mil produtores, reduzindo de forma significativa uma parcela importante na composição de custos dos produtores, fortalecendo as atividades desenvolvidas por esse setor econômico,” explicou Marcelo.

O secretário destacou que o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro passa, necessariamente, pela manutenção constante de suporte material e o desenvolvimento de políticas e programas de incentivo ao setor, para que desenvolva o aumento da produção, a sustentabilidade da atividade e siga sendo forte gerador de emprego e renda.