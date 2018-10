Número de tiroteios no Rio superou o total registrado em todo o ano passado

Faltando pouco para o fim do ano, o número de tiroteios registrado no Estado do Rio superou o total do ano passado. De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio, foram 5.172 trocas de tiros até a última quarta (17).

Em 2017, o Rio registrou 5.155 tiroteios. A marca foi batida esta semana, mesmo faltando mais de 60 dias para o fim do ano.

Um tiroteio assustou os moradores da Vila Cruzeiro, na Penha. Um morador de 55 anos acabou baleado na cabeça e foi levado para o Hospital Getúlio Vargas. O tiro pegou de raspão e ele já recebeu alta.

Em relação ao tiroteio na Vila Cruzeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) afirmou que policiais estavam fazendo um patrulhamento quando foram recebidos a bala por criminosos e revidaram. Só depois os policiais militares foram informados de que um morador ferido havia dado entrada na unidade de saúde.