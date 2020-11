Número de homicídios dolosos cai pelo sétimo mês seguido no Rio

O estado do Rio de Janeiro registrou em outubro nova queda no número de homicídio dolosos. Foram 274 vítimas, 14,6% a menos do que o registrado em outubro do ano passado. Os dados constam de levantamento divulgado hoje (25) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), vinculado ao governo fluminense. São considerados os registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil.

Foi o sétimo mês seguido de redução do indicador em 2020, na comparação com 2019. Os números de outubro alcançaram também o menor patamar desde o início da série histórica, iniciada em 1991.

Mortes violentas intencionais

As mortes violentas intencionais também tiveram redução expressiva. Nessa categoria, além do homicídio doloso, são contabilizados os crimes de roubo seguido de morte (latrocínio) e de lesão corporal seguida de morte. Foram 3.019 vítimas de janeiro a outubro deste ano, 13% a menos que o registrado no mesmo período de 2019. Especificamente no mês de outubro, houve queda de 15%.

Os números de latrocínio alcançaram o menor patamar da série histórica. Foram 70 casos contabilizados de janeiro a outubro deste ano, contra 98 no mesmo período do ano passado. Houve queda também em crimes contra o patrimônio. Roubos de cargas em outubro ocorreram 38% a menos do que o mesmo mês de 2019. Roubos de veículos registraram redução similar, de 37%.