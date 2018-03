Novos equipamentos vão ampliar ofertas de exames na Saúde em Porto Real

Foto: Dorinha Lopes

Em processo já concluído na Prefeitura de Porto Real, mais de 30 novos equipamentos adquiridos serão entregues ao longo do próximo mês de abril nas unidades de saúde do município. Entre os equipamentos que chegarão estão sistema de vídeo laparoscopia/endoscopia rígida, eletrocardiógrafo, ultrassom de diagnóstico, coagulômetro e cadeira oftalmológica, que serão destinadas a unidades de saúde como Hospital Municipal São Francisco de Assis, Casa da mulher e Centro Diagnóstico. “Na prática estes equipamentos melhoram a qualidade do atendimento e diminuem o tempo de espera de diversos exames”, resume o secretário de Saúde Luiz Fernando Jardim, acrescentando que alguns aparelhos novos substituirão os antigos, enquanto outros se somam aos já existentes. o secretário destaca ainda que com isso pacientes e profissionais de saúde ganham com exames mais precisos e resultados mais rápidos.

Os recursos para a aquisição dos equipamentos são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Serfiotis. A licitação da Secretaria de Saúde, que ocorreu na última sexta-feira, 16, envolveu a participação de mais de 10 empresas da região e de estados vizinhos.

De acordo com Serfiotis, que já foi secretário de Saúde em Porto Real, as novas aquisições representam mais um avanço importante, sobretudo para aqueles que mais precisam da saúde pública por não ter condições financeiras de recorrer a clínicas particulares.

Equipamentos

Nesta recente licitação de aparelhos, a Prefeitura adquiriu raio x móvel; autoclave horizontal de mesa; autoclave vertical com câmera; cama hospitalar tipo Fowler elétrica; balança antropométrica, com modo de operação digital, capacidade para adulto; coluna oftalmológica; estufa de cultura em aço inoxidável, mínimo de 40 litros, temperatura até 70° C e porta interna em vidro temperado; analisador automático para hematologia; colposcópio com braços, câmera, monitor e aumento fixo; lâmpadas de fenda; projetor oftalmológico; banho-maria; contador manual de células, tipo digital com mínimo de 12 teclas; cronômetro com contagem progressiva e regressiva; eletrocardiógrafo; bisturi elétrico, monitor multiparâmetros; agitador de tubo vortex com velocidade variável e acionamento modo contínuo e por pressão bivolt; bomba de infusão com programação de infusão, KVO, alarmes, bolus com equipo dedicado; detector fetal digital portátil; e seladora com aplicação em grau cirúrgico.