Foto: Divulgação

Aconteceu, ontem, terça-feira, dia 29, no teatro do Centro Cultural Meritiense, a posse dos novos conselheiros de Políticas Culturais. O evento teve apresentação do coral da Cultura, dança cigana e música, entre outros.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE QUINTA-FEIRA (31) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.