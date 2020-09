Novo secretário de Educação vai pedir para adiar retorno às aulas na rede estadual de ensino

Escolhido pelo governador em exercício, Cláudio Castro, para a Secretaria Estadual de Educação, Plínio Comte Leite Bittencourt afirmou que vai pedir um adiamento do retorno das aulas presenciais na rede estadual.

Segundo o Blog do Edimilson Ávila, do G1, pela última estimativa, a retomada do ensino em sala nos colégios públicos estaduais seria no próximo dia 5. “Precisamos fazer um grande esforço conjunto com Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça e Secretaria de Saúde nessa questão”, disse.

“O enfrentamento da educação na quarentena da Covid-19 será o grande desafio no curto prazo”, emendou. Comte Bittencourt assume a secretaria no lugar de Pedro Fernandes, que foi preso na Operação Catarata 2, suspeito de desvios na Fundação Leão XIII. A nomeação de Bittencourt deverá ser publicada em uma edição extra do Diário Oficial ainda nesta sexta-feira (25).