Novo secretário da Polícia Civil troca delegado do caso Marielle Franco  

Allan Turnowski fez as novas nomeações em boletim da corporação publicado na noite da última terça-feira

O novo secretário de Polícia Civil, o delegado Allan Turnowski, promoveu mudanças no órgão e nomeou novos nomes para assumir os cargos. As medidas foram publicadas no Boletim da Polícia Civil. O delegado Antônio Ricardo Nunes, chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHGPP), responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes deixou o cargo. Antônio foi substituído pelo delegado Roberto Cardoso, até então lotado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), na Zona Norte do Rio.

O delegado Giniton Lages, que estava lotado na 16ª DP (Barra da Tijuca), assume o departamento de Polícia Civil na Baixada Fluminense. O subsecretário operacional da Polícia Civil, Felipe Curi, assume o Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE).

A delegada Valéria Aragão, até então na 12ª DP (Copacabana) assume a Subsecretaria de Gestão Administrativa. Já o delegado Antenor Lopes, que atuava na 14ª DP (Leblon) agora assume o Departamento Geral de Polícia da Capital.

Flávio Porto, da Delegacia Fazendária, agora assume o Departamento de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro.