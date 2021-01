Novo presidente do TCE-RJ toma posse

O conselheiro Rodrigo M. do Nascimento foio empossado, na manhã de ontem, como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) para os anos de 2021 e 2022. A conselheira Mariana Montebello Willeman tomou posse como vice-presidente e corregedora-geral durante o mesmo período.

De acordo com o novo presidente do TCE-RJ, sua gestão terá ênfase na fiscalização, no diálogo com a sociedade e na valorização do servidor. Por causa de medidas de combate à disseminação da Covid-19, a presença de autoridades na cerimônia, como o governador Cláudio Castro, aconteceu de maneira remota.

Também participaram o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Netto e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, entre outras autoridades.