Novo campus da Uenf será instalado com recursos da Alerj em Cabo Frio 

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), visitou na última segunda-feira (16) a Fazenda Campos Novos, localizada em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde será instalado um novo campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). A restauração será custeada com a doação de R$ 30 milhões feita pela Casa à instituição, aprovada por meio da Lei 9.515/21.

“Por aqui, passaram nomes como Charles Darwin e Dom Pedro. Esse é um patrimônio que agora será recuperado para ser não apenas um ponto turístico, mas também um importante centro de conhecimento científico que vai beneficiar toda a sociedade”, comentou Ceciliano, ao lado do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio.

A Fazenda Campos Novos foi fundada em 1648 e construída sobre um sambaqui, conta com uma casa, senzala, oficinas, capela e cemitério anexo, que constituem importantes e raros exemplares de arquitetura rural jesuítica, caracterizando a sociedade da época.

Já o prefeito José Bonifácio destacou a importância da parceria com a Alerj para preservar a história da região e promover o desenvolvimento local.

“Estive com o presidente André Ceciliano quando da visita dele a Cabo Frio para o lançamento do Fundo Soberano. Na ocasião, falamos a respeito da restauração da fazenda e ele comentou sobre a possibilidade desse repasse, desde que para instalação de um polo universitário. E menos de um mês depois, a doação já tinha sido feita”, agradeceu Bonifácio.

Projetos para população

Segundo o reitor da Uenf, Raul Palacio, o novo campus abrigará cursos de extensão voltados à população de Cabo Frio e região, incluindo projetos de agricultura familiar e empreendedorismo. O local também vai ter um centro de memória da política afro-brasileira.