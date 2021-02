Novinha em folha: UPA em São João de Meriti ganha obras de reforma

Para melhor atender a população de São João de Meriti, a UPA de Jardim Íris, uma das três emergências da cidade, está passando por uma reforma completa. O local está sendo criteriosamente avaliado e deve ficar pronto nas próximas semanas.

A fim de acompanhar o andamento das obras de perto, o prefeito de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, esteve nesta sexta-feira (26) na unidade acompanhado da Secretária Municipal de Saúde e do Dr. Altair Soares, coordenador das emergências do município.

“Estamos reformando a UPA para que volte o mais rápido possível a funcionar, dando segurança para nossa população e nossos profissionais. As obras estão bem adiantadas e, em breve, vamos entregar uma UPA novinha em folha para nossa população, que merece nossa atenção”, afirmou.

Além da troca completa do pavimento, reforma da estrutura, da parte hidráulica e elétrica, a nova unidade vai contar com urgência e emergência, salas vermelha e amarela, atendimento clínico e outras especialidades.



Realinhamento de plano com Defesa Civil do RJ

O comandante da Regional de Defesa Civil da Baixada Fluminense (Redec Baixada), tenente-coronel Adriano Seppa Fiorani, visitou na última quinta-feira, a sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de São João de Meriti. O objetivo foi traçar um melhor melhor alinhamento com o governo do estado.

Ele e o secretário da pasta, Evalder Perini (na mesa), conversaram sobre suas atuações e discutiram a respeito de apoio e atendimento à população meritiense, bem como sobre o serviço ininterrupto dos acionamentos. Com isso, a prefeitura espera prestar um serviço ainda melhor para nossa população.

Nota de esclarecimento

A Prefeitura de São João de Meriti, esclarece que na manhã desta sexta-feira (26/2), se deparou com um grande número de pessoas no entorno da Vila Olímpica Municipal, localizada no bairro Grande Rio, que estariam lá para receberem supostas chaves de algum empreendimento habitacional, ato desconhecido pelo executivo municipal.

Segundo relato das pessoas, elas teriam pago uma quantia de R$ 500,00 pelo suposto empreendimento, que seria localizado no município de Nova Iguaçu. Relataram ainda que existe um grupo de WhatsApp onde eles conversam entre si e que essa reunião já foi marcada e remarcada várias vezes em lugares diferentes, citando o por exemplo, o Carrefour de Belford Roxo como um desses locais.

A prefeitura orientou as pessoas que tal evento não é de conhecimento do município e recomendou que procurassem a Polícia Civil para registrar o caso.