Novidade! Hoje tem estreia aqui no HH. Fique ligado!

Nesta quarta-feira, 3 de Outubro, estreia aqui no Hora H, a coluna Verso & Reverso, mostrando opiniões divergentes, porém inteligentes, sobre o atual momento pré-eleitoral no Brasil. As estudantes universitárias, Larissa Lanzillotti, eleitora de Jair Bolsonaro, e Sabrina Montovanelli, que vota Fernando Haddad, darão o toque diferente e com qualidade ao mostrar o que pensam sobre os principais concorrentes ao Palácio do Planalto. Sabrina faz Direito na USP e Larissa estuda Veterinária na Universidade Castelo Branco-Rio.

Por Jota Carvalho /Hora H