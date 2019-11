Novembro Azul alerta para o câncer de próstata

Depois de o Outubro Rosa alertar as mulheres para os perigos do câncer de mama, o Novembro Azul chega para conscientizar os homens da importância da prevenção ao câncer de próstata. No ano passado, mais de 65 mil casos foram registrados no Brasil.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde estimam que 68.220 novos casos de câncer de próstata tenham sido diagnosticados no país em 2018. O risco estimado é de 66,12 casos a cada 100 mil homens.

Para diminuir tais números, é importante acabar com o tabu em torno do exame de toque, que é necessário para detectar qualquer alteração na próstata. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, esse exame “é parte fundamental da avaliação prostática, servindo também para auxiliar na decisão da melhor forma de tratamento, caso o câncer esteja presente”.

Vale salientar, porém, que o câncer de próstata é diagnosticado exclusivamente por meio da biópsia do órgão. Para realizá-la, o médico precisa levar em consideração alguns fatores, entre eles o exame de toque retal e também o nível do Antígeno Prostático Específico (PSA, na sigla em inglês), uma proteína produzida pelo tecido prostático.

Doença silenciosa

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o início da avaliação do risco de câncer de próstata começa aos 50 anos. Entre homens negros, obesos mórbidos ou com parentes de primeiro grau que já tiveram a doença, como o risco da doença é maior, os exames deverão ser realizados a partir dos 45 anos.

Entre os sintomas da fase inicial da doença, estão: dificuldade de urinar e necessidade de urinar mais vezes durante o dia e à noite. Já em fase mais avançada, os pacientes apresentam: dor óssea, sintomas urinários, além de, em casos mais graves, infecção generalizada e insuficiência renal. Para ajudar na prevenção do câncer, é importante ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, não fumar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.