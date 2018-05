Foto: Bruna Lemos

O 39º BPM (Belford Roxo) acabou de receber as novas viaturas disponibilizadas pelo Governo do Estado. Belford Roxo, foi o município quem mais recebeu viaturas na Baixada Fluminense. No total, são 15 carros que irão reforçar a frota.

