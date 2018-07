Nova Iguaçu volta ao batente de olho no tri da Copa Rio

Foto: Bernardo Gleizer / Divulgação

Depois de disputar o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro sem conquistar os resultados esperados, o Nova Iguaçu terá, a partir de agosto, mais um desafio: a Copa Rio, torneio em sistema de mata-mata que dá vagas nas competições nacionais no ano que vem.

