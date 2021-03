Nova Iguaçu vacina faixa de 75 anos na próxima semana

A campanha de vacinação contra a COVID-19 em Nova Iguaçu vai imunizar, na próxima segunda e terça-feira, os idosos com 75 anos. A continuação do calendário para as outras faixas etárias depende da entrega de novos lotes de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Para os profissionais de saúde da linha de frente ao combate a COVID-19 e para os idosos maiores de 78 anos vacinados entre 20 de janeiro e 5 de março, a aplicação da segunda dose acontece até a próxima sexta-feira (19). Isso porque desde o início da campanha, em 20 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde tem as segundas doses reservadas.

É importante ressaltar que apenas aqueles que tomaram a vacina Coronavac vão receber a segunda dose, pois o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 14 a 28 dias. Quem tiver ultrapassado este prazo, também poderá comparecer para garantir a completa imunização.

Até a última sexta-feira, foram vacinados 5.958 profissionais de saúde com a primeira dose e 5.323 com a segunda; 526 idosos acima de 60 anos residentes em instituições de Longa Permanência com a primeira dose e 497 com a segunda; 209 profissionais de saúde acima de 60 anos com a primeira dose e 32 com a segunda; 21.051 idosos acima de 76 anos com a primeira dose e 1.428 com a segunda; 99 maiores de 18 anos com deficiência inclusiva com a primeira dose e 97 com a segunda. Sendo assim, foram aplicadas 35.224 doses, sendo 27.843 de primeiras doses e 7.381 de segunda.

Nova Iguaçu tem 15 pontos de vacinação, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h. Quem for se vacinar deverá apresentar carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e cartão SUS.

Confira os endereços dos locais de vacinação

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU

Avenida Governador Roberto da Silveira, 1725, Centro.

Referência: Próximo ao Viaduto da Posse.

DRIVE THRU – SHOPPING NOVA IGUAÇU

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Bairro da Luz

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI)

Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz.

CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM PARAISO

Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso

Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE VILA DE CAVA

Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava

Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO

Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto

Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE AUSTIN

Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin

Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin

CLINICA DA FAMILIA ODICEIA MORAIS

Rua Bolívia, s/nº – Centro

CLINICA DA FAMILIA EMILIA GOMES

Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares

Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares

CLÍNICA DA FAMÍLIA DOM BOSCO

Avenida Abílio Augusto Távora s/n° – Bairro Dom Bosco

CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA OPERÁRIA

Rua Nair Dias, 880 – Vila Operária.

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RANCHO FUNDO

Rua das Rosas, 100 – Rancho Fundo

CLÍNICA DA FAMÍLIA MARFEL

Rua Áurea Ramos Borges, 110 – Palhada

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO CAIÇARA

Rua Oiticica, s/n° – Carmari

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO AMBAI

Avenida Henrique Duque Estrada, 3.357 – Ambai