Nova Iguaçu: Rodilândia ganha ciclovia, academia da terceira idade e avança nas obras de infraestrutura

Bairro ganha ciclovia, academia da terceira idade e avança nas obras de intervenções

Mãe de três filhos, de 6 meses, 11 e 13 anos, a dona de casa Luciana de Souza Pereira, de 36, não vai mais precisar sair de casa com sacolas de plásticos nos pés nos dias de chuva. A Rua Gilberto Lopes, no bairro Rodilândia, onde ela mora desde criança, e outras dez da região, estão recebendo obras de infraestrutura completa, com drenagem pluvial, esgoto sanitário, meio fio, terraplanagem e asfalto. As intervenções estão sendo feitas pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF).

“Nunca imaginei que essa obra fosse sair do papel. Nossa realidade agora é outra. Estamos ganhando calçada, minha rua não vai mais ficar coberta pela lama quando chover, e, em breve, está chegando o asfalto. Para sair de casa era um sofrimento. Tinha que amarrar os saquinhos nos pés para sair de casa”, lembrou Luciana.

Liberação da Petrobras

No total, 13 ruas serão contempladas, como a José Paulino, Sergio Lopes, João Barreto, Gilberto Lopes, Reinaldo Lopes, Engenheiro Lira Lopes, Sem Nome 1, Sem Nome 2, Sem Nome 3, Rio de Janeiro, Estrada de Ferro, Palmira Lopes e Ararupe. Essas duas últimas ainda aguardam liberação da Petrobras para que as obras sejam iniciadas, já que no local há dutos da empresa.

As obras, que começaram no início de outubro, estão bem avançadas. O andamento chamou a atenção da entregadora Cintia Guimarães Chaves, de 28 anos, moradora da Rua João Barreto de Carvalho. Segundo ela, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores, essa intervenção em Rodilândia vai ser fundamental para a acessibilidade do local.

“Antes, era difícil circular de carro, moto ou bicicleta por aqui. Agora, nosso bairro está ganhando uma nova cara. Vai ser mais valorizado. Não levarei mais tombo ao tentar sair de casa nos dias de chuva”, brincou Cíntia, que tinha a rua coberta de lama e barro após minutos de chuva.

Anel rodoviário

Rodilândia, conhecido como pequeno bairro que fica entre as localidades de Comendador Soares e Austin, tem esse nome em referência ao anel rodoviário localizado na Rodovia Presidente Dutra -, não está recebendo apenas as obras de infraestrutura. Na Avenida Pindorama, foram construídas uma ciclovia e uma academia da terceira idade, além de espaço com brinquedos como balanço e escorrego para as crianças.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Nova Iguaçu.