Nova Iguaçu retoma Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19 após o feriado de carnaval

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 será retomada hoje em Nova Iguaçu, após o feriado de carnaval. Nesta semana, o município está imunizando idosos entre 85 e 89 anos e também aqueles acima de 90 que ainda não foram vacinados nas duas primeiras semanas da campanha. Até o momento, mais de 12 mil doses da vacina já foram aplicadas em idosos, profissionais da saúde e pessoas portadoras de deficiência maiores de 18 anos em Residências Terapêuticas.

Seis postos de vacinação estão disponíveis em Nova Iguaçu para atender ao público-alvo. São eles as UBS do Paraíso, de Vila de Cava e de Austin, as Clínicas da Família Odiceia Morais, no Centro, e Emilia Gomes, em Comendador Soares, e a Policlínica Miguel Couto. Além disso, há dois postos exclusivos para o atendimento aos idosos acima de 80 anos: o Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti) e o drive thru do Centro Olímpico.

“Estamos tendo uma grande procura pelos postos exclusivos para os idosos, mas é importante frisar que as outras seis unidades estão igualmente preparadas para um atendimento eficiente e seguro. Todos os cuidados que dizem respeito às regras de ouro estão sendo tomados e os profissionais orientados a manter a ordem. O Esmuti e o drive thru não são a única opção”, esclarece o secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto, falando sobre a procura de idosos de outros municípios aos postos de Nova Iguaçu. “Estamos exigindo documentos de identidade e também comprovante de residência. As doses destinadas a Nova Iguaçu são para a nossa população”.

Mais de 28 mil doses

Desde o início da campanha, em 20 de janeiro, Nova Iguaçu já recebeu 28.020 doses das vacinas CoronaVac e Oxford/Astrazeneca, sendo 20.555 separadas para a primeira dose e 7.465 para a segunda. Das 12.471 doses já aplicadas, 8.896 foram da primeira e 3.845 da segunda etapa. A Prefeitura aguarda o envio de novos lotes da vacina pelo Ministério da Saúde. Enquanto isso, o calendário de imunização do município prevê o atendimento aos idosos entre 80 e 84 anos na semana que vem.

“A expectativa é que o estoque atual seja suficiente para vaciná-los, mas estamos aguardando a chegada de mais doses para termos a garantia de que não haverá interrupção da campanha na cidade”, explica o secretário.

Confira a lista com os endereços dos postos de vacinação

POSTOS EXCLUSIVOS PARA VACINAR IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS (CONFORME CRONOGRAMA)

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU (Rua Savério José Bruno, s/nº, 1725, Centro) – Referência: Próximo ao Viaduto da Posse.

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI) (Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz).

POSTOS DE VACINAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE MAIORES DE 60 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 80 (CONFORME CRONOGRAMA)

UNIDADE BÁSICA DO PARAÍSO (Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso) – Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VILA DE CAVA (Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava) – Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa.

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO (Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto) – Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AUSTIN (Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin) – Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin.

CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA MORAIS (Rua Bolívia, s/nº – Centro).

CLÍNICA DA FAMÍLIA EMILIA GOMES (Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares) – Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares.