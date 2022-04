Nova Iguaçu será palco da superprodução ‘Paixão de Cristo’ nesta Sexta Santa

Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, recebe nesta Sexta-feira Santa (15) a superprodução ”Paixão de Cristo”, que será encenada a partir das 18h na Praça da Via Light, na região central da cidade. A entrada é gratuita. A peça, organizada pela Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e apoiada pela Prefeitura local, conta com um cenário de aproximadamente 300m² dividido em três níveis de altura para receber 120 artistas, entre atores, elenco de apoio e bailarinos-atores de expressão corporal.

Entre as estrelas confirmadas estão Thiago Justino (Jesus Cristo); Zezé Motta (Maria); Tonico Pereira (Judas Iscariotes); Stepan Nercessian (Pilatos); Antonio Pitanga (São João); David Pinheiro (Herodes); Roberto Frota (João Batista); Ana Botafogo (Anjo); e Angela Vieira, Debora Lamm, Inez Viana, Luiza Tomé e Isadora Ribeiro (Mulheres de Jerusalém).

O megaespaço abrigará momentos emblemáticos como a entrada de Jesus em Jerusalém, o Sermão da Montanha, a Santa Ceia, a prisão, a crucificação e, por fim, a ressurreição de Cristo.

Aspecto político atemporal

Ginaldo de Souza, diretor veterano que já assinou mais de 20 montagens da ”Paixão de Cristo” ao longo de 40 anos de trabalho, destaca o que lhe atrai no enredo: ”É o seu aspecto político, a condenação sem provas a que é submetido este personagem, e também o sofrimento de Maria, um paralelo com o grande sofrimento das mães de hoje, que perderam e perdem seus filhos.”

”Sem me afastar das situações mais conhecidas e populares (como ‘Pilatos lava as mãos’), nem enveredar pela pura ficção espetacular, procurei o prumo das descrições dos Evangelhos e dos mais recentes estudos de historiadores, aqueles que buscam reconstruir um Jesus histórico”, complementa, por sua vez, Benjamim Santos, autor desta e de outras versões do texto.