Nova Iguaçu realiza primeira edição do “Prefeitura Presente”

Foto: Divulgação

Casados há dois anos, Wanderson Moreira e Milena Rayssa aproveitaram a manhã da última quarta-feira (4) para tirarem a segunda via da certidão de casamento e conseguirem obter o registro oficial de nascimento do primeiro filho, Cauã, de um mês. Mais de quatro mil moradores de Cabuçu e bairros próximos também tiveram a mesma oportunidade em cuidar da saúde e colocar a documentação em dia na primeira edição do programa “Prefeitura Presente”, evento que levou diversos serviços sociais, de saúde, cultura e lazer à população.

“Não estávamos conseguindo ir ao cartório retirar a segunda via por ser longe. Quando soubemos que aqui poderíamos fazer isso, não perdemos a oportunidade. Muito boa a iniciativa de trazer os serviços, não somente da prefeitura, como de outras instituições, até os moradores”, disse Wanderson.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, o “Prefeitura Presente” acontecerá também em outros bairros, sempre as segundas e quintas-feiras.

“Muitos deixam pendências de documentos e até mesmo de saúde, este projeto tem como objetivo facilitar a vida da população levando os serviços públicos, especialmente aos bairros mais distantes do centro comercial da cidade”, esclarece.

O programa disponibiliza ainda a isenção e segunda via de documentação civil; cadastramento e recadastramento de Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada; testagem rápida de hepatite, sífilis e HIV; atendimentos sociais; oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além de reconhecimento de paternidade, Vale Social, ID Jovem, oficina de artesanato e pesagem do Bolsa Família. Todos os serviços são gratuitos.

“Consegui em um só local fazer os testes de saúde, participar da oficina de artesanato e ainda solicitar o Vale Social. Tudo foi muito rápido e prático”, elogiou a costureira Renata Ferreira da Costa, de 36 anos.