Nova Iguaçu pode sair lucrando com ida do prefeito da cidade para o artido do governador: Rogério vai trocar o PR pelo PSC

Chateado por não ter seus interesses encampados em Nova Iguaçu, o deputado Altineu Cortes (PR-RJ), estava preparando uma surpresa desagradável para o prefeito Rogério Lisboa e acabou se dando mal. A ideia seria entregar o PR – partido pelo qual Lisboa se elegeu em 2016 – a adversários para deixar o prefeito na mão. O tiro saiu pela culatra, pois Rogério, a convite do governador Wilson Witzel, está pronto para filiar-se ao PSC com vistas as eleições municipais de 2020.

A aliança entre o governador e o prefeito de Nova Iguaçu já vinha se desenhando desde a inauguração do viaduto do bairro Rancho Novo, e se concretizou com o aumento de R$ 1,5 milhão para R$ 5 milhões a ajuda mensal do governo estadual para o Hospital da Posse. A parceria deverá ser fortalecida com a liberação de recursos para a conclusão do viaduto de Comendador Soares e com um esforço conjunto para a reabertura da antigo Hospital de Caridade Iguassu, desativado na gestão do prefeito Lindbergh Farias (PT), que deixou de repassar para a unidade os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde.

Fonte:

Elizeu Pires