Nova Iguaçu: obra em rio de Santa Eugênia está em fase final

As obras de canalização e Urbanização do entorno do Rio Botas, conhecido como canal do Extra, no bairro de Santa Eugênia, estão em fase final. A intervenção da Prefeitura começou no dia 9 de março deste ano e está 87% concluído. Essa obra, realizada da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMIF), tem como objetivo reduzir transbordamentos do canal, beneficiando moradores da região e das localidades vizinhas, como Chacrinha e Bandeirantes.

Estão em fase de conclusão a fixação e pintura de guarda corpo, colocação de bancos de concreto, plantio de grama, execução de pavimentação em pisos de calçadas e rampas de acessibilidade. Além do acerto para plantio da grama) e arremates de meio fio. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, as obras seguiram em ritmo acelerado com os funcionários tomando todas as precauções.

Três academias da terceira idade

O local, onde já foram executados obras de canalização em concreto armado e a rede de esgotamento sanitário com tratamento por meio de fossa (filtro), vai ganhar três academias da terceira idade e playground.

Morador há 62 anos da Rua Doutor Laureano, no bairro de Santa Eugênia, o aposentado Jorge Fernando Reis destacou a construção da nova ponte que liga a região com a Chacrinha.

“Antes era uma ponte pequena, estreita, que só passava um carro por vez. Ela trepidava e balançava muito e estava repleta de rachaduras. Hoje vemos uma travessia larga, segura, com grades de proteção. A região está de cara nova. Essa obra veio para modernizar nosso bairro”, disse o motociclista.

Para o militar aposentado Carlos Emílio Targueta, de 59 anos, morador da Rua Benedito Kely, o local vai deixar de ser um ponto de constante despejo de lixo e entulho e vai valorizar o comércio da região.

“Teremos um local sempre limpo, moderno e sem entulho despejado de forma irregular. Ainda poderemos se exercitar com a academia da terceira idade. Vou me manter em forma. Nós moradores e comerciantes só temos a lucrar com essa intervenção feita neste rio. Era um desejo de mais de 50 anos da população”, contou.