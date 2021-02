Nova Iguaçu inicia vacinação em idosos acima de 80 anos

Casados há 74 anos, Sebastião Bernardino, de 99, e Ana Maurícia Vinote, de 98, foram as primeiras pessoas com mais de 80 anos a serem imunizados contra Covid-19, ontem, no Centro Olímpico de Nova Iguaçu, onde a Prefeitura de Nova Iguaçu montou o sistema de atendimento drive-thru, permitindo que o idoso seja atendido dentro de seu carro. A aplicação do imunizante Coronavac pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) entra em uma nova etapa, com a vacinação da população com mais de 80 anos e também para profissionais da saúde com mais de 60 anos.

“É uma sensação de alívio ver meus pais sendo vacinados contra a Covid. Meu irmão teve e ficamos com muito medo deles serem contaminados e poderem morrer desta doença. Agora estamos mais tranquilos e vamos aguardar a segunda dose”, afirma o gari Joaquim Bernardino, de 67 anos, que levou os pais para serem imunizados.

Para atender aos idosos com mais de 80 anos, a SEMUS programou a vacinação deste grupo para todo mês de fevereiro, com cada semana sendo destinada para determinada faixa etária. Até a próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro, serão vacinadas pessoas com 95 anos ou mais. Na semana que vem, de 8 a 12, será a vez dos idosos entre 90 a 94 anos. A semana entre os dias 15 a 19 de fevereiro será para aqueles com idade entre 85 e 89 anos. Na última semana de fevereiro, entre 22 e 26, para quem tem idade de 80 a 84 anos. O atendimento será das 8h30 às 16h, e o idoso deverá apresentar carteira de identidade, CPF e cartão SUS.

Oito pontos de vacinação

Foram montados oito pontos de vacinação na cidade para os grupos de idosos com mais de 80 anos e para profissionais da saúde com mais de 60 anos. O drive-thru do Centro Olímpico e o Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI) são exclusivos para o atendimento aos idosos com mais de 80 anos. Já as Unidades Básicas de Saúde de Paraíso, Vila de Cava e Austin, a Policlínica de Miguel Couto e as Clínicas da Família Odiceia Morais, no Centro, e Emilia Gomes, em Comendador Soares, atenderão, além do público com mais de 80 anos nos dias determinados, os profissionais da saúde com mais de 60 anos.

“Estamos começando uma nova e importante etapa na luta contra a Covid-19 com a vacinação desses dois novos grupos da nossa população, principalmente os idosos com mais de 80 anos. Para atendê-las, estamos oferecendo oito postos de vacinação’, afirma o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa. “O sistema de drive thru vai agilizar a vacinação para quem tem mais de 80 anos, oferecendo rapidez e conforto”.

O secretário municipal de Saúde, Manoel Barreto, lembra que a vacinação dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus, iniciada no dia 20 de janeiro, continua acontecendo nos locais de trabalho. “É importante ressaltar que ainda não há vacina para toda a população de Nova Iguaçu. Mas estamos progredindo e imunizando o máximo de pessoas dentro do que determina o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, com a quantidade de vacinas que recebemos do Governo do Estado”, diz o secretário.

Entre os profissionais da saúde que estão linha de frente do combate ao coronavírus estão médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários, técnicos de laboratório, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, técnicos de higiene bucal. Para isso, os profissionais precisarão apresentar a carteira de seus conselhos dentro da validade e que, portanto, estejam aptos a desempenhar suas funções profissionais.

Confira os postos exclusivos para vacinação

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU – Avenida Governador Roberto da Silveira, 1725, Centro. Referência: Próximo ao Viaduto da Posse.

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI) – Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz.

POSTOS DE VACINAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE MAIORES DE 60 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 80 UNIDADE BÁSICA DO PARAÍSO – Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso. Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho.

UNIDADE BASICA DE SAUDE DE VILA DE CAVA – Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava. Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa.

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO – Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto – Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto.

UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE AUSTIN – Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin. Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin.

CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA MORAIS – Rua Bolívia, s/nº – Centro.

CLÍNICA DA FAMÍLIA EMILIA GOMES – Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares. Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares.