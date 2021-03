Nova Iguaçu imuniza idosos de 71 e 70 anos a partir da próxima semana

A campanha de imunização contra a COVID-19 em Nova Iguaçu será dividida por gênero a partir da semana que vem. Na próxima segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde irá vacinar as mulheres idosas de 71 anos, enquanto na terça (30) será a vez dos homens nesta faixa-etária serem imunizados. Já na quarta (31) serão vacinadas as mulheres idosas com 70 anos, e na quinta (01) apenas homens com 70 anos.

A vacinação também segue para os profissionais de saúde. Na segunda (29) também serão vacinadas mulheres profissionais de saúde com idade igual ou acima de 40 anos, enquanto na terça (30) serão os homens profissionais de saúde dessa faixa-etária. Já na quarta (31) serão novamente vacinadas as mulheres profissionais de saúde, dessa vez com idade igual ou acima de 35 anos, enquanto na quinta (01) serão aguardados os homens dentro deste grupo de idade.

Na sexta-feira (02) será dia de repescagem. Tendo em vista a garantia de imunização da população, os idosos e profissionais de saúde, tanto homens quanto mulheres, com idade igual ou acima de 70 anos que não se vacinaram ao longo da semana poderão ir até os postos de vacinação para se vacinar. É necessário apresentar carteira de identidade, comprovante de residência, CPF e o cartão SUS no ato da imunização.

Segunda dose

Para tomar a segunda dose da vacina, serão esperados os profissionais de saúde e os idosos maiores de 75 anos vacinados até o dia 19 de março. É importante ressaltar que apenas aqueles que tomaram Coronavac irão receber a segunda dose neste momento, visto que o intervalo entre a primeira e segunda dose é de 14 a 28 dias. Quem tiver com o prazo da segunda aplicação ultrapassado, também poderá comparecer para garantir a completa imunização.

Até esta quinta-feira (25), foram vacinados 6.015 profissionais de saúde com a primeira dose e 3.661 com a segunda; 526 idosos acima de 60 anos residentes em instituições de Longa Permanência com a primeira dose e 497 com a segunda; 1.584 profissionais de saúde acima de 45 anos com a primeira dose e 205 com a segunda; 33.497 idosos acima de 72 anos com a primeira dose e 3.661 com a segunda; 99 maiores de 18 anos com deficiência inclusiva com a primeira dose e 97 com a segunda. Sendo assim, foram aplicadas 51.438 doses até o momento, sendo 41.484 de primeiras doses e 9.954 de segunda.

São 15 os pontos de vacinação

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU

Avenida Governador Roberto da Silveira, 1725, Centro.

Referência: Próximo ao Viaduto da Posse.

DRIVE THRU – SHOPPING NOVA IGUAÇU

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Bairro da Luz

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI)

Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz.

CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM PARAISO

Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso

Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE VILA DE CAVA

Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava

Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO

Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto

Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE AUSTIN

Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin

Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin

CLINICA DA FAMILIA ODICEIA MORAIS

Rua Bolívia, s/nº – Centro

CLINICA DA FAMILIA EMILIA GOMES

Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares

Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares

CLÍNICA DA FAMÍLIA DOM BOSCO

Avenida Abílio Augusto Távora s/n° – Bairro Dom Bosco

CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA OPERÁRIA

Rua Nair Dias, 880 – Vila Operária.

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RANCHO FUNDO

Rua das Rosas, 100 – Rancho Fundo

CLÍNICA DA FAMÍLIA MARFEL

Rua Áurea Ramos Borges, 110 – Palhada

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO CAIÇARA

Rua Oiticica, s/n° – Carmari

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO AMBAI

Avenida Henrique Duque Estrada, 3.357 – Ambaí