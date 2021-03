Nova Iguaçu fecha o cerco contra aglomerações

Em todo o planeta, a ordem é evitar as aglomerações para conter a disseminação do novo coronavírus. Infelizmente, o descontrole de casos de Covid-19, tendo como resultado um número assustador de óbitos, não acendeu o sinal de alerta de parte da população.

Em diversos lugares, os eventos com grande concentração de pessoas, que ignoram as medidas sanitárias fundamentais para reduzir o risco de transmissão da doença, apontam para o aumento do número de casos que resultam em mortes. Em Nova Iguaçu, a Prefeitura está em alerta máxima e realiza ações diárias para conter o avanço da pandemia.

Superintendente de Controle Urbano, órgão subordinado à Secretaria de Governo, Evandro Frossard, comanda uma equipe com dezenas de agentes, que atuam com diversos órgãos da Prefeitura nas ações de fiscalização e no combate a irregularidades.

“Apesar, de todos os esforços, com empenho de vários órgãos da prefeitura, do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e do 20° BPM (Mesquita), o principal e fundamental é a utilização de máscara, álcool em gel, lavar as mãos e manter o distanciamento. Respeito às medidas determinadas é o básico e importante para controle da Covid19 e inibição da sua propagação”, enfatiza Frossard.

Denúncias

De acordo com ele, as ações ocorrem de forma planejada e orquestradas por denúncias. Somente no último final de semana foram 15 denúncias de aglomerações registradas pela Prefeitura de Nova Iguaçu. As ações resultaram em 14 auto de embargos; quatro notificações; e 18 orientações, com comunicado.

Os locais que tiveram ações das equipes de fiscalização foram: Centro, Austin, Comendador Soares, Marco II, Cerâmica, Santa Rita, Vila de Cava, Miguel Couto, Adrianópolis, Jardim Tropical, Viga, Prata, Monte Líbano, k11, Bairro da Luz, Alvorada, Valverde, Palhada e Tinguá.

Os agentes também realizaram ações informativas e mais de 100 orientações sobre o Decreto do prefeito Rogério Lisboa sobre as medidas restritivas, em conjunto com as equipes do Controle Urbano, Meio Ambiente, Defesa Civil, Trânsito, Proeis e o apoio do 20° Batalhão de Polícia Militar.

Covid: pela 1ª vez, Brasil registra mais de 3 mil mortes em 24 horas

Ontem, o Brasil bateu mais uma triste marca na pandemia: pela 1ª vez, mais de 3 mil mortes por Covid-19 em um dia, Foram 3.158 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando 298.843 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.349, mais um recorde no índice. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +43%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

É o que mostra novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h de ontem.

Reportagem: Antonio Carlos