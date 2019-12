Nova Iguaçu: Exercício Simulado de Emergência em 18 escolas de forma simultânea

Mais de nove mil alunos e profissionais de 18 escolas municipais de Nova Iguaçu participaram dos exercícios simulados de desocupação de emergência realizado pela Defesa Civil da cidade, na sexta (29). A ação, que faz parte do projeto ‘Escolas Seguras: Desenvolvendo a Resiliência Através da Educação’ e acontece no Dia Estadual para Redução de Risco de Desastres, alcançou um novo recorde, já que na mesma data do ano passado, contou com a participação de pouco mais de sete mil pessoas. O projeto existe desde 2017 e no próximo ano a estimativa é alcançar mais dez unidades.

O exercício tem como objetivo desenvolver a capacidade de resiliência e redução do risco de desastres nas unidades de ensino da rede municipal de educação, assim como em toda cidade.

“Queremos no próximo ano, no dia alusivo ao Dia Estadual para Redução de Risco de Desastres, chegar a 15 mil pessoas participando. É o nosso desafio. Essas escolas foram treinadas e capacitadas, tanto que a média de evacuação das unidades foi de pouco mais de três minutos. Eles deixam o local de forma pacífica e ordenada. Os alunos já aprenderam a fazer pluviômetro, receberam noções sobre riscos de deslizamento de terra, conheceram os órgãos de segurança da Prefeitura e os Bombeiros, assim como acioná-los. Eles desenvolveram a percepção de risco e fomentam a ideia da segurança. Esse simulado nas escolas é o maior da história da cidade e do estado”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Jorge Ribeiro Lopes.

Coordenador estadual da Defesa Civil na Baixada Fluminense, Samir Batista, destacou que o projeto também teve a participação de crianças com deficiência. “O tratamento para pessoas com deficiência é diferenciado. Temos que ter uma outra forma de abordagem. Por isso, a importância da capacitação dos professores neste projeto. Estamos pensando nas próximas gerações, para que elas aprendam sobre prevenção de um desastre e como agir nesses casos. Nova Iguaçu é o município referência, pois foi a cidade da Baixada que mais mobilizou estudantes e escolas neste dia estadual de para redução de risco de desastre”, afirmou o coordenador da Defesa Civil.

De acordo com a secretária de Educação, Maria Virgínia Andrade, os alunos vão se tornar grandes multiplicadores.

“Estamos deixando um legado para nossos alunos, pois é muito importante eles terem conhecimentos básicos sobre prevenção de acidentes. Eles vão se tornar multiplicadores em nossas comunidades. A resiliência vai continuar sendo trabalhada em nossas escolas”, garantiu.

Aluno do 7º ano da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, em Austin, André Luís Correia de Oliveira, de 15 anos, enfatizou que o exercício simulado o ajudou a escolher sua futura profissão.

“Quero seguir a carreira militar, pois quero ser um grande um bombeiro para poder ajudar as pessoas. Agora vou ensinar meus pais e meus irmãos gêmeos, de 6 anos, em como usar um extintor e como se deve deixar a escola em caso de incêndio, sem correria e com ordem”, disse o jovem.

Fonte: Ascom/PCNI

Foto: Diego Valdevino / PCNI

Edição: Jota Carvalho / HORA H