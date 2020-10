Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa decidem turno da Série B1

Paulo Roberto Rodrigues / www.papoesportivo.com

A finalíssima será no sábado (24), às três da tarde, no estádio Jânio Moraes, e vale o caneco da Taça Santos Dumont do Estadual da Série B1 de Profissionais. O mando de campo foi sorteado na manhã desta quarta-feira (21) na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o regulamento quem vencer garante o título do primeiro turno e uma das vagas nas semifinais gerais da competição. O empate leva a decisão para cobranças de penalidades máximas.

Para chegar à finalíssima o Nova Iguaçu confirmou o favoritismo. Segunda melhor campanha na fase classificatória a equipe da Baixada Fluminense derrotou o Gonçalense por 2 a 0 no estádio Jânio Moraes. Mesmo tendo a vantagem do empate o time iguaçuano não deu chances ao adversário. Raphael Carioca e Luã Lucio marcaram os gols da classificação.

Na outra semifinal o Sampaio Corrêa teve que reverter o quadro desfavorável. Com o Duque de Caxias tendo a vantagem da igualdade no placar a equipe da Região dos Lagos venceu o confronto por 1 a 0 no estádio Romário de Souza Faria, em Xerém. Alexandro, de pênalti, marcou o gol único da partida.

Classificação Geral

1º) Duque de Caxias, 16 pontos (vitórias: 5 / saldo: 10 / gols pró: 14);

2º) Nova Iguaçu, 16 (vitórias: 5 / saldo: 10 / gols pró: 12);

3º) Gonçalense, 16 (vitórias: 4);

4º) Audax Miguel Pereira, 15 (vitória: 5);

5º) Sampaio Corrêa, 15 (vitória: 4);

6º) Angra dos Reis, 13 (vitórias: 4 / saldo: 6);

7º) Serrano, 13 (vitória: 4 / saldo: 0);

8º) Maricá, 13 (vitórias: 3);

9º) Rio São Paulo, 10 (vitórias: 3 / saldo: -2);

10º) Goytacaz, 10 (vitórias: 3 / saldo: -3);

11º) Artsul, 8 (vitórias: 2);

12º) Serra Macaense, 8 (vitória: 1);

13º) Bonsucesso, 6;

14º) Olaria, 5 (vitória: 1 / saldo: -6);

15º) São Gonçalo EC, 5 (vitória: 1 / saldo: -7);

16º) Campos, 3;

17º) Nova Cidade, 2.

