Nova Iguaçu decreta estado de calamidade

Pandemia da Covid-19

O município já registrou sete casos da doença. Prefeito disse que população, no entanto, não precisa ficar preocupada. “Vamos seguir na nossa rotina do isolamento, que é importantíssimo

Nova Iguaçu já registrou 7 casos do novo coronavírus até ontem, quando o prefeito Rogério Lisboa decretou estado de calamidade. O município, que está adotando algumas medidas restritivas, já estava em situação de emergência.

Lisboa, no entanto, disse que a população não precisa ficar preocupada. “Vamos seguir na nossa rotina do isolamento, que é importantíssimo. E pra gente decretar estado de calamidade, a gente precisa de dois pré-requisitos: um é estar em estado de contágio comunitário, que está no Brasil inteiro, e a gente ter ocupado mais de 80% dos leitos, o que acontece aqui em Nova Iguaçu”.

Ele agradeceu a colaboração dos moradores que têm seguido as orientações dos órgãos de saúde, permanecendo em casa. “Com isso a gente tenta achatar essa curva de crescimento. E a gente já percebe que vem ganhando essa luta com o achatamento da curva. E nós vamos vencer essa batalha, se Deus quiser”.

Número de leitos ampliado

O prefeito enfatizou que o número de leitos será ampliado no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Posse, e no hospital de campanha que será construído.

“Estamos ampliando [o Hospital da Posse] com contêineres, que é mais rápido, na espera do hospital de campanha que vai ter aqui em Nova Iguaçu. É o hospital de campanha do Aeroclube. A gente aguarda e até o final de abril, nós teremos mais 100 leitos do hospital de campanha. E no Hospital da Posse estamos construindo mais 40 leitos”, disse o prefeito.

Outra cidades da Baixada

Em São João de Meriti, há 1 caso confirmado, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, mas a prefeitura do município já confirmou outros 2 casos. Além desses, há mais 88 casos investigados. As pessoas estão em isolamento domiciliar. Também em São João de Meriti, 25 casos foram descartados.

Em Queimados, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A paciente é uma mulher de 27 anos que testou positivo para a doença no último domingo (29). Trata-se de uma enfermeira que está em isolamento domiciliar. Outros casos suspeitos também estão sendo analisados pela prefeitura.

Em Duque de Caxias, segundo o boletim atualizado na última segunda-feira, o município já contabiliza 5 casos confirmados e 168 suspeitos.

Em Belford Roxo há 2 casos confirmados, em Seropédica, 1, e em Guapimirim, 1.

Já em Magé, não há nenhum caso confirmado até o momento, mas 29 casos suspeitos estão sendo monitorados. As pessoas receberam orientações para permanecerem em casa.

O que é coronavírus

Coronavírus é o nome de uma grande família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa, conhecida desde 1960. Eles causam infecções respiratórias e já provocaram outras doenças, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).

A doença causada pelo novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19. Ela foi descoberta no final de dezembro de 2019, na China. A primeira morte foi registrada em 9 de janeiro. A prevenção contra a transmissão do novo coronavírus exige cuidados simples no dia a dia, como a forma correta de lavar as mãos, espirrar e tossir.

País tem 201 óbitos por Covid-19

O número de mortes em razão do novo coronavírus chegou a 201, ontem, conforme nova atualização divulgada pelo Ministério da Saúde. O resultado marca um aumento 26% em relação a ontem, quando foram registrados 159.

As mortes ocorreram em São Paulo (136), Rio de Janeiro (23), Ceará (7), Pernambuco (6), Piauí (4), Rio Grande do Sul (4), Paraná (3), Amazonas (3), Distrito Federal (3), Minas Gerais (2), Bahia (2), Santa Catarina (2), Alagoas (1), Maranhão (1), Goiás (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Norte (1).

Já os casos confirmados saíram de 4.579 para 5.717. O resultado de novas 1.138 pessoas infectadas em um dia foi mais que o dobro do maior registrado até agora, de 502 novos casos no dia 27 de março.

Os estados com mais casos são São Paulo (2.339), Rio de Janeiro (708), Ceará (390), Distrito Federal (332) e Minas Gerais (275). A menor incidência está em estados da Região Norte, como Rondônia (8), Amapá (10), Tocantins (11) e Roraima (16).

O índice de letalidade, que estava abaixo de 2% no final de semana, atingiu 3,5% no balanço de ontem, o mesmo do registrado na última segunda-feira. O governo divulgou os dados sobre o avanço da Covid-19, em coletiva de imprensa. Participaram o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto; da Economia, Paulo Guedes; da Saúde, Luiz Henrique Mandetta; e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Fonte Agência Brasil.

Receita libera entrada de 500 mil testes em tempo recorde

Por meio da simplificação de procedimentos implementada após a disseminação da pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal liberou, em tempo recorde, 500 mil kits de testes de detecção rápida para a Covid-19. Em 68 minutos, a alfândega do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), desembaraçou o primeiro lote de testes importados da China.

Transportada pela companhia aérea Emirates, a carga pesava 6 toneladas e chegou ao Brasil no fim da tarde da última segunda-feira. A liberação acelerada envolveu uma articulação entre a Receita Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministério da Saúde, a concessionária GruAirport (que opera o Aeroporto de Cumbica) e a companhia aérea.

O desembaraço corresponde à liberação da entrada de mercadorias no país após a comprovação da regularidade da carga. Este foi o primeiro de cinco lotes de kits que serão importados da China, por meio do aeroporto de Guarulhos, ao longo dos próximos 30 dias, totalizando 5 milhões de testes. No último sábado, o Ministério da Saúde anunciou que pretende ampliar para 10 milhões a aquisição de testes rápidos.

Fonte: G1/Agência Brasil