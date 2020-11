Nova Iguaçu: Comunidades choram morte da médica Alice Mieko

Jota Carvalho

Um relato contundente e emocionado em forma de homenagem. Foi o que o HORA H recebeu ontem (19) e passa aos leitores e internautas.

O leitor Denilson Araújo, o popular Denilson da Saúde, abriu seu coração à reportagem do jornal. “É com uma tristeza infinita que informo o falecimento de uma pessoa muito querida, minha amiga de 25 anos de trabalho e convivência familiar. A médica ginecologista, Alice Mieko se foi, mas deixou um legado imenso. Além de competente no que fazia, era dona de um caráter ímpar e estava sempre pronta a ajudar, socorrer a quem precisasse”, conta Denilson, atualmente diretor da Clínica da Família do bairro Caiçara, em Nova Iguaçu.

Doutora Alice, como era tratada pelos pacientes, morreu vítima da Covid-19, na quarta-feira (18) e foi sepultada ontem no cemitério de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Alice Mieko atuava, antes de partir para o outro plano, na UBS de Nova Brasília, cuja diretora é Cristiane de Souza Lemos. “Neste momento, não tenho palavras para exprimir a dor dessa perda para mim, meu marido, Denilson, e suas pacientes aqui da região”, declarou Cristiane.

Antes, a médica teve passagem marcante pelo Posto de Saúde de Santa Rita. “A ficha ainda não caiu”, confessou Monique, diretora do PS.

“Foram anos e anos de parceria profissional que não serão esquecidos.

Vou te levar sempre na lembrança, Doutora Alice Mieko. Descanse em PAZ!”, finalizou Denilson da Saúde.