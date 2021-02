Nova Iguaçu começa hoje a vacinar idosos com mais de 80 anos

Fevereiro será o mês de vacinação dos idosos contra Covid-19 em Nova Iguaçu. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) anunciou que pessoas acima de 80 anos começarão a ser imunizadas já a partir de hoje. Para evitar aglomeração, elas serão divididas por faixa etária e cada grupo será atendido em uma semana pré-determinada.

Para isso, oito pontos de vacinação estarão disponíveis para o público-alvo, entre eles o Centro Olímpico, onde o atendimento será no sistema drive thru, sem que o idoso necessite desembarcar do veículo, e o Espaço Municipal da Terceira Idade (ESMUTI), ambos exclusivos para o atendimento aos idosos. Haverá vacinação também nas Unidades Básicas de Saúde de Paraíso, Vila de Cava e Austin, na Policlínica de Miguel Couto e nas Clínicas da Família Odiceia Morais, no Centro, e Emilia Gomes, em Comendador Soares, onde profissionais da saúde com 60 anos ou mais serão imunizados também a partir de segunda-feira.

Atendimento será das 8h30 às 16h

Entre os dias 1º e 5 de fevereiro, serão imunizadas pessoas com 95 anos ou mais. Na semana seguinte, de 8 a 12, idosos entre 90 a 94 anos. Na terceira semana (15 a 19), será a vez daqueles entre 85 e 89 anos. A última semana de fevereiro será para quem tem idade de 80 a 84 anos. O atendimento será das 8h30 às 16h, e o idoso deverá apresentar carteira de identidade, CPF e cartão SUS.

“Estamos iniciando a vacinação da população pelos idosos, que são o grupo de maior risco. É importante ressaltar que ainda não há vacina para toda a população. É preciso que pessoas de outras faixas etárias compreendam e esperem. Nem mesmo aquelas que acompanharem os idosos na vacinação poderão ser imunizadas. Elas deverão aguardar as próximas fases da campanha”, esclarece o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, que orienta os idosos que serão atendidos no sistema drive thru a estarem no banco do carona (ao lado do motorista) e também que todos estejam com os documentos em mãos para facilitar e dar agilidade à vacinação.

Imunização dos profissionais da saúde continua

A SEMUS segue vacinando contra a Covid-19 os profissionais da saúde. Também a partir desta segunda-feira (1⁰), serão priorizados aqueles com 60 anos ou mais. O atendimento para este público acontece até quinta-feira (4), das 8h30 às 16h, em seis unidades de saúde.

Poderão ser vacinados médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários, técnicos de laboratório, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos de radiologia, técnicos de higiene bucal. Para isso, os profissionais precisarão apresentar a carteira de seus conselhos dentro da validade e que, portanto, estejam aptos a desempenhar suas funções profissionais.

Quem não tiver mais carteira do conselho ativa, seja por aposentadoria ou outro motivo, deverá aguardar a abertura da vacinação para os demais grupos prioritários. Caso a carteira do conselho de classe não possua validade, o profissional de saúde deve acessar o portal de seu Conselho de Classe e baixar comprovante de inscrição ATIVA. Para as categorias que não tenham conselho, é preciso apresentar comprovante de vinculação profissional.

Confira os postos exclusivos para vacinação

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU – Avenida Governador Roberto da Silveira, 1725, Centro. Referência: Próximo ao Viaduto da Posse.

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI) – Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz.

POSTOS DE VACINAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE MAIORES DE 60 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 80

UNIDADE BÁSICA DO PARAÍSO – Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso. Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho.

UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE VILA DE CAVA – Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava. Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa.

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO – Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto – Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto.

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AUSTIN – Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin. Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin.

CLÍNICA DA FAMÍLIA ODICEIA MORAIS – Rua Bolívia, s/nº – Centro.

CLÍNICA DA FAMÍLIA EMILIA GOMES – Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares. Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares.

Ato simbólico marca vacinação de idosos no Rio

Ato simbólico realizado ontem pela manhã, no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, marcou o início da vacinação de maiores de 80 anos contra a covid-19, que começa hoje em idosos a partir de 99 anos de idade. O ator Orlando Drummond, 102 anos, e o compositor Nelson Sargento, 96 anos, foram vacinados durante a cerimônia, que contou com a participação do prefeito Eduardo Paes e do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Foram vacinadas também a costureira Sebastiana Farnezi da Conceição, 98 anos, moradora de Jacarepaguá, zona oeste; Dulcinéia Gomes Pedrada, 97 anos, residente em Copacabana; e Neiva Gomes Brandão, 95 anos, moradora de Ipanema.

O ator e dublador Orlando Drummond disse estas emocionado. “Isso é um batismo, e espero que todos tenham a mesma esperança que eu”. Nelson Sargento estava acompanhado da mulher, Evonete Matos, de 71 anos. “Estava pensando muito nesse momento e graças a Deus estou aqui. Estou sentindo falta da música. Estou aqui para ser vacinado e poder trabalhar”, disse. O compositor, que é presidente de honra da Mangueira, brincou: “Ela quer se vacinar já, mas é uma jovem ainda”.