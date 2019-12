Nova Iguaçu: Câmara aprova orçamento de cerca de R$ 1 bilhão e 600 milhões para 2020

Jota Carvalho

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, na sessão plenária da noite de terça (17), a LOA 2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro da cidade no próximo ano) por unanimidade. O documento estima as receitas e fixa as despesas de todos os órgãos públicos do município. Estimada em R$ 1 bilhão e 600 milhões, a receita destinou os maiores valores para as pastas da Saúde e da Educação: R$ 442 milhões e R$ 381 milhões, respectivamente. Com a aprovação da LOA, o Poder Legislativo iniciou seu recesso de sessões plenárias a partir de hoje, sendo marcada para o dia 18 de fevereiro a próxima sessão. O presidente da Casa, vereador Felipe Rangel Garcia, Felipinho Ravis, fez questão de ressaltar que o recesso será apenas para a realização de sessões. “A Casa continua funcionando normalmente, dentro do horário de expediente”, frisou.

Ele aproveitou o encerramento do período para desejar um ano novo de realizações e paz toda a população.

Os vereadores aprovaram, também, duas mensagens do prefeito cujo teor confere grande importância social. A primeira foi muito comemorada pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias. Agora é lei o projeto que institui o adicional de insalubridade de 20% sobre seus vencimentos. A segunda promove incentivo à legalização de imóveis residenciais com área de construção até 120 metros quadrados. A Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano será a responsável por legalizar as construções.

Homenagem à Vilma Aguazul – Falecida em 18 de julho deste ano e ex-vereadora de Nova Iguaçu no período 2009/2012, Vilma Aguazul foi homenageada pelo vereador Li Só Alegria com o projeto que muda o nome da Alameda São Bernardo, situada no bairro KM 32, para Alameda Vilma Aguazul. Vilma era moradora da região e sua família ficou muito emocionada com a homenagem.