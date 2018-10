Nova Iguaçu: blogueiro cobra do prefeito construção de creches com os 3 milhões que entraram via programa Pró-Infância

Em seu blog, o representante dos pais de alunos e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Nova Iguaçu, Alcy Maihoní, cobra do prefeito Rogério Lisboa o cumprimento de promessas feitas e não cumpridas. Confiram o texto também publicado nas redes sociais. “Em 14 de agosto de 2017, saiu reportagem no Jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, que afirmativamente revelou que o município de Nova Iguaçu, havia recebido R$ 3 milhões de reais (via Pró-Infância), para construção de 6 (seis) creches na região, sendo uma delas, aqui neste terreno (foto), ao lado da E. M. Nova Era, no bairro Jardim Nova Era. Na própria reportagem o prefeito Rogério Lisboa, foi enfático: “Recursos chegaram em 2015, tivemos que renovar este convênio para poder executar estas creches. Quero garantir a população que aonde tiver terreno vazio, terão creches”. A foto desta postagem é de 28/09/2017. A pergunta que não quer calar é: cadê a creche? (Fonte: http://uniaodanon.blogspot.com)

Por Jota Carvalho / Hora H