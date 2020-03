Nomeação de parentes ao custo 7 de reais milhões em Itaguaí

É o que estima a Câmara de Vereadores ao constatar que a Prefeitura tem um histórico antigo de prática de nepotismo

Cassado na última sexta-feira pela Câmara de Vereadores – em processo no qual é acusado de prática de nepotismo -, o prefeito de Itaguaí, Carlo Busatto Junior, o Charlinho espera derrubar na Justiça os efeitos do decreto legislativo que o tirou da cadeira e atingiu também o vice-prefeito Abailard Goulard de Souza Filho, o Abeilardinho. Eles foram investigados por uma Comissão Especial de Inquérito pela nomeação de mais de 60 parentes deles, de membros do primeiro escalão do governo e de pelo menos três vereadores. Ao todo, avalia a Câmara, o nepotismo vinha custando cerca de R$ 500 mil por mês, R$ 7 milhões ao ano.

Primeira-dama encabeça a lista

A longa lista de parentes é encabeçada pela primeira-dama Andréia Cristina Marcello Busatto, nomeada para comandar a Secretaria de Educação e Cultura. Ela tem como subsecretária Cristiane Fiorotti, que esposa do

secretário de Trânsito Nelson Donato Sobrinho. Sílvia Veras Ventura, ex-mulher de Abeilardinho foi nomeada no cargo de diretora financeira do

fundo de pensão dos servidores do município, o Itaprevi e hoje preside a instituição, enquanto a filha dele, Erika Yukiko Muraoka de Souza é titular da Secretária de Turismo e Esporte, setor que tem como assessor Célio de Souza e Silva Junior, que cunhado do vice-prefeito

Em outros órgãos

Conforme o elizeupres.com já havia revelado, para a Secretaria Municipal de Eventos foram nomeados parentes do secretário Fábio Luís da Silva Rocha, e a controladora geral Luzia de Freitas Câmara também tem familiares

empregados no governo: Diva de Freitas Câmara é a diretora financeira da Companhia de Desenvolvimento de Itaguaí (Coduita), Evan Las Cazas de Brito Junior é o diretor da Escola de Música, e Raphael Câmara de Brito é

lotado na Secretaria de Obras como assessor de conservação.

A denúncia que resultou na cassação do prefeito e do vice foi formulada dia 26 de novembro do ano passado,

apresentando mais de 60 nomes de parentes nomeados, inclusive familiares dos vereadores Fabio Luiz da Silva

Rocha (que comandou a Secretaria de Eventos), Haroldo Rodrigues Jesus Neto e Reinaldo José Cerqueira.

Reportagem: Elizeu Pires