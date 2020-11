No Sul, Volta Redonda bate o Ypiranga e encosta no G4 da Série C

Jota Carvalho

Com gols de João Carlos, Hiroshi e Alef Manga, e um pênalti defendido por Douglas Borges, no sábado (14) o Volta Redonda venceu o Ypiranga-RS por 3 a 2 no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, que fica em Erechim, Rio Grande do Sul. Com a vitória, o Esquadrão de Aço pulou para a sexta colocação no Grupo B (18 pontos) e a cinco do G4.

Na próxima rodada, o Voltaço receberá o São Bento-SP, domingo, dia 22, às 15h, no Luso Brasileiro (Ilha do Governador).

>> O jogo – No primeiro tempo com poucas chances, a partida só ganhou emoção nos minutos finais. Aos 41, Oliveira cruzou na medida para João Carlos cabecear para o fundo da rede e colocar o Volta Redonda à frente no placar. Os gaúchos tiveram a oportunidade do empate aos 45 minutos após pênalti marcado pelo árbitro. Caprini cobrou colocado, mas o goleirão Douglas Borges caiu no canto certo e defendeu.

Na volta do intervalo, o Ypiranga iniciou pressão em busca do empate e conseguiu aos cinco minutos, com o mesmo Caprini. Apesar da reação adversária, foi o Tricolão de Aço que voltou a marcar. E com a estrela do técnico Neto Colucci, que colocou Hiroshi e Alef Manga em campo e as substituições não demoraram a dar resultado. Aos 21 minutos, Hiroshi arriscou da entrada da área e acertou o ângulo. Um golaço! Dois minutos depois, Alef Manga recebeu em velocidade e bateu cruzado para marcar o terceiro do Voltaço. O time de Erechim reagiu e, aos 30 minutos, e diminuíu, novamente com Caprini. E ficou nisso. Fim de jogo e o placar de 3 a 2 para os fluminenses do Volta Redonda.

As equipes

>> Ypiranga – Carlão; Muriel, Reinaldo, Ricardo (Leonardo) e Zé Mário; Tárik, Clayton (Anderson) e Mossoró (Pedro); Caprini (Jean Silva), Neto Pessoa e Leilson (Marcio). Técnico: Paulo Henrique Marques.

>> Volta Redonda – Douglas Borges; Oliveira (William Mineiro), Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (Wallisson) e Erick Flores (Luan Leite); Luciano Naninho (Alef Manga), Dija Baiano (Joarley) e João Carlos. Técnico: Neto Colucci.