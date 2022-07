No Rio, Lula compartilha postagem de Ceciliano sobre “unir divergentes”

Pré-candidato do PT à presidência, Lula chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (6) e o presidente da Assembleia Legislativa do estado (Alerj), André Ceciliano (PT), não perdeu tempo e foi ao aeroporto para recepcionar o ex-presidente, que está acompanhado de seu pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB).

Ao postar uma foto com Lula e Alckmin em suas redes sociais, Ceciliano escreveu: “LULA IN RIO!!! Lula e Geraldo Alckmin estão no Rio pra gente unir forças em favor do Brasil e do nosso estado. Nesse momento, como disse Paulo Freire, é hora de ‘unir os divergentes para enfrentar os antagônicos'”. O ex-presidente compartilhou a publicação.

A revista Forum publicou ontem (6) que Ceciliano é o pré-candidato do PT ao Senado na chapa liderada por Marcelo Freixo (PSB), que concorrerá ao governo do RJ com o apoio do partido de Lula. A atitude de Ceciliano em postar foto com o ex-presidente e falar em “unir os divergentes” vem em meio ao impasse envolvendo deputado federal Alessandro Molon (PSB), que também se coloca como pré-candidato ao Senado.

Em entrevista ao jornal O Globo no último domingo (3), Freixo pediu publicamente para que Molon desista do Senado e cumpra o acordo com o PT, que prevê Ceciliano como candidato único à vaga em sua chapa.

Molon, por sua vez, respondeu ao colega de partido, também em entrevista ao jornal O Globo. “Fiquei perplexo (com o pedido de Freixo). A única candidatura ao Senado com condições reais de vencer o bolsonarismo é a minha. Ceciliano está muito atrás nas pesquisas. Dos seis partidos da

coligação de Freixo, três me apoiam. Isso não é questão de capricho nem de vaidade. Não há qualquer sentido em me pedir para desistir”, afirmou.

Ato na Cinelândia

O ex-presidente Lula (PT) e o pré-candidato do PSB ao governo do Rio Marcelo Freixo participam, nesta quinta-feira (7), do ato público “Juntos pelo Rio e pelo Brasil”, às 18 horas. O palco do evento político não poderia ser melhor: a Cinelândia, tradicional local utilizado em manifestações históricas da cidade.