No retorno do Estadual, Mengão ganha do Bangu no Maracanã: 3 a 0

Jota Carvalho

Na partida que marcou a volta do Cariocão, o Flamengo saiu com mais três pontos na Taça Rio. De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha marcaram na vitória sobre o Bangu por 3 a 0 no Maracanã. Foi a quarta vitória no segundo turno da competição.

O jogo

O Rubro-Negro criou boas chances desde o início e dominou a primeira etapa sem sustos. Aos 18 minutos, Rafinha cruzou e Arrascaeta aproveitou o rebote da defesa adversária para abrir o placar. No lance seguinte, o uruguaio quase ampliou em uma cabeçada. O Bangu passou a crescer no jogo e criou sua única chance na etapa inicial aos 42 minutos. Após cruzamento, Willian Arão cortou a bola antes da finalização, mas os jogadores pediram pênalti. Apesar de pressionar bastante, o Mengão foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

No segundo tempo, a tônica foi a mesma. O Bangu apenas se defendia e não conseguia chegar próximo da área de Diego Alves.

Aos onze minutos, Gabigol fez bela jogada e Bruno Henrique quase marcou. Com a dupla inspirada, outro gol era questão de tempo. Aos 20 minutos, o artilheiro foi na linha de fundo e serviu o Rei dos Clássicos, que empurrou para o fundo das redes. O revés fez o Bangu reagir e aos 21 minutos, Juan Felipe arriscou de fora da área para boa defesa de Diego Alves.

Com a possibilidade de cinco substituições, o Mister Jorge Jesus aproveitou para mexer bem no time. Vitinho, Michael, Diego, Thiago Maia e Pedro Rocha foram a campo. O terceiro gol foi justamente do último a entrar. Em mais um grande lance de Gabigol, o camisa 32 deu números finais ao confronto.

Na liderança do grupo A com 12 pontos, o Flamengo agora terá o Boavista pela frente na quinta rodada.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 x 0 BANGU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 18 de junho de 2020 – 21h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Silbert Faria Sisquim

Gols: Arrascaeta, aos 17min do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 20min, e Pedro Rocha, aos 43min do segundo tempo

>> Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão (Thiago Maia), Gerson (Diego) e Éverton Ribeiro (Michael); Arrascaeta (Vitinho), Bruno Henrique (Pedro Rocha) e Gabigol.

Técnico: Jorge Jesus.

>> Bangu: Matheus Inácio, Juliano (Raul), Michel, Rodrigo Lobão , Dante (Robert) e Dieyson; Felipe Dias, Josiel (Felipinho), Juan Felipe; Rodrigo Yuri e Rhayner (Rocha). Técnico: Eduardo Allax.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo