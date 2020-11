“No Brasil não existe racismo”, afirma o vice-presidente da República

Jota Carvalho

“Eu digo para você com toda tranquilidade, não tem racismo”, diz Mourão.

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, lamentou o espancamento de um homem até a morte por seguranças de um supermercado Carrefour, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

“Lamentável isso aí. A princípio é a segurança totalmente despreparada para a atividade que tem que fazer”, disse Mourão.

Em conversa com jornalistas ao chegar em seu gabinete no Palácio do Planalto, em Brasília, o general foi questionado sobre se considerava que o episódio mostrava um problema de racismo no Brasil.

Mourão respondeu: “Não, para mim no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar, isso não existe aqui. Eu digo para você com toda tranquilidade, não tem racismo.”

E acrescentou: “Não, eu digo para vocês pelo seguinte: porque eu morei nos Estados Unidos. Racismo tem lá. Eu morei dois anos nos Estados Unidos. Na minha escola, o pessoal de cor andava separado, algo que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí.”

O vice-presidente completou: “Isso no final da década de 60. Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás no ônibus, isso é racismo. Aqui não existe. Aqui, o que você pode pegar e dizer é o seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto de uma série de problemas, e grande parte das pessoas de nível mais pobre, que tem menos acesso aos bens e as necessidades da sociedade moderna, são gente de cor.”