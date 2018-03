Nilópolis recebe edição do Projeto Roda de Palhaços

Foto: Divulgação

A Confraria de Palhaços da Baixada Fluminense, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, trouxe a Nilópolis, na última sexta-feira (16), o projeto Roda de Palhaços.

O principal objetivo foi reunir os artistas de rua para proporcionar ao público um encontro com a arte circense, além de valorizar as atividades de palhaçaria no município. Esta edição foi homenagem ao artista circense e nilopolitano, Petrus Arezzo.

Os palhaços fizeram um cortejo saindo do Calçadão da Avenida Mirandela até a Praça Prefeito Miguel Abrão. Ao longo do percurso eles levaram muita alegria aos nilopolitanos, com números de mágica e muita Palhaçada. Após o cortejo e as apresentações aconteceu uma conversa sobre as leis que amparam o artista de rua.

A Confraria de Palhaçxs da Baixada Fluminense é uma rede que integra palhaças e palhaços com o intuito de abrir e ocupar espaços públicos das cidades da região, levando atividades como Rodas de Palhaços e ações circenses.