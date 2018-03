Nilópolis realizará a 2ª Expo Trabalho, com oportunidades e empreendedorismo

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Nilópolis, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, realiza no próximo dia 28 de abril, das 9h às 17h, a segunda edição da Expo Trabalho.

Sucesso absoluto na primeira edição realizada no ano passado, quando recebeu milhares de pessoas, a edição deste ano sofrerá duas mudanças. “Diferente do ano passado, a Expo Trabalho 2018 será focada nos moradores de Nilópolis, com os serviços sendo prestados apenas para aqueles que comprovarem a residência no município e a segunda mudança é a realização do evento no tradicional Clube Nilopolitano”, explicou o secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim.

Com relação aos serviços, Eduardo informa que a segunda edição irá contar com a presença de empresas de Recursos Humanos, que estarão realizando cadastros e encaminhamentos, palestras motivacionais, dentre outros serviços destinados a quem busca uma colocação no mercado de trabalho e os que também querem seguir o caminho do empreendedorismo. “O nosso foco é fazer com o que os nilopolitanos estejam no mercado de trabalho e para isso não estamos medindo esforços. Desde o encerramento da primeira edição começamos a analisar o que deu certo e o que deu errado. E até a hora que os portões do Clube Nilopolitano forem abertos no dia 28, estaremos trabalhando para oferecer mais oportunidades e serviços”, concluiu o secretário.

O Clube Nilopolitano fica na Estrada dos Expedicionários, 91, Centro. Maiores informações podem ser obtidas através dos telefones (21) 2691-2090 ou (21) 98742-1127.