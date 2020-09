Nilópolis na Segundona: Nova Cidade anuncia novo treinador

Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

O Nova Cidade tem um novo comandante para a Série B1 Estadual. Vianna Jr. foi apresentado no meio da semana, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. Vianna é irmão do ex-jogador Leonardo, atual diretor do PSG.

A boa campanha e o final de campeonato tranquilo no ano passado, faz com que a missão do alvirrubro seja ainda mais ambiciosa. Segundo, Vianna Jr. o grande desejo é o acesso. “Chego duas semanas antes da estreia, mas nós já temos um time base em função dos atletas remanescentes dos últimos anos. A partir de agora, estamos avaliando os coletivos para chegarmos a um plantel ótimo, competitivo e que busque fazer com que o Nova Cidade retorne à Série A no ano que vem”, projetou o treinador.

A parte física é uma preocupação para Vianna. “Nós vamos crescer fisicamente e tecnicamente ao longo do campeonato. Acredito que no meio para o final do primeiro turno nós estaremos no nível elevado da parte física e chegando no clima que a gente quer da parte técnica. Não podemos exigir do jogador diante neste momento de pandemia. Além da pressão social que vivemos, temos outra em relação ao nível físico e técnico. Precisamos evoluir com o tempo”, destacou.

Para finalizar, ele mandou um recado à torcida. “Quero agradecer a hospitalidade do bairro, do clube, do presidente e agradeço a oportunidade. Vocês podem ter fé que faremos um trabalho aqui com muita força e foco visando chegar na Série A do ano que vem”, completou o técnico.

Com licença A da UEFA, o Nova Cidade será sua primeira equipe como treinador principal. Anteriormente, Vianna Jr foi auxiliar e observador no Água Santa-SP, Wolverhampton-ING, Blackpool-ING e Altos-PI, seu último clube.