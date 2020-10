Neymar marca três e sacode o Peru fora de casa

Jota Carvalho

Mais três pontos e o topo! Nesta terça-feira (13), a Seleção Brasileira venceu o Peru por 4 a 2 em jogo da segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. Após ver o time da casa sair na frente no Estádio Nacional de Lima, a equipe comandada por Tite marcou com Neymar (três vezes) e com Richarlison para garantir mais uma vitória na competição.

Com seis pontos e sete gols de saldo nos dois jogos disputados até o momento, o Brasil lidera a tabela das Eliminatórias. Os próximos compromissos serão em novembro, diante de Venezuela e Uruguai.

O jogo

O primeiro tempo em Lima começou com a Seleção Brasileira no ataque, quando Danilo lançou a bola na área, mas Neymar estava adiantado para seguir com a jogada perigosa. Aos cinco minutos, o Peru chegou na frente com Aquino, que finalizou e viu Marquinhos rebater a bola. Na sobra, Carrillo acabou pegando de primeira e abriu o placar para os adversários. A Canarinho seguiu se lançando ao ataque e ficou perto de empatar aos 12. Após lançamento longo de Douglas Luiz, Richarlison escorou de cabeça para Roberto Firmino, que finalizou na cara do gol e obrigou Gallese a sair para fazer a defesa. Os peruanos responderam com Chistrofer González, que bateu cruzado da esquerda e foi parado em ótima defesa de Weverton.

Pressionando mais o campo de ataque, o Brasil chegou ao empate aos 25 minutos, após Neymar ser puxado pela camisa em disputa de bola dentro da área. Com categoria, o camisa 10 bateu rasteiro no canto direito para fazer 1 a 1 no Estádio Nacional. A equipe brasileira passou a controlar ainda mais as ações e chegou com perigo em cobrança de falta de Casemiro, defendida por Gallese, e na cabeçada de Firmino, que passou rente à trave peruana. Antes do fim do primeiro tempo, outra boa chance: Neymar cobrou falta, Thiago Silva tocou de cabeça, mas a defesa adversária fez o corte.

Mais gols e a vitória maiúscula

Na volta do intervalo, a Canarinho seguiu com mais posse de bola e com boas jogadas pela esquerda, com Neymar sempre acionado. Em uma das oportunidades, o camisa 10 cobrou falta direto para o gol, vendo a bola passar por cima do travessão. Depois, aos 13, o Peru chegou ao segundo gol após Tapia finalizar de fora da área e contar com desvio em Rodrigo Caio. O Brasil voltou a pressionar e, aos 18, Renan Lodi cruzou na medida para Firmino, mas viu Zambrano chegar antes e fazer o corte.

A insistência brasileira seguiu e a partida voltou a ficar empatada aos 19. Neymar cobrou escanteio, Firmino tocou de cabeça no segundo pau, e Richarlison completou já em cima da linha: 2 a 2. Depois, o técnico Tite fez algumas mudanças e a Canarinho ficou ainda mais ofensiva. Aos 31, Everton recebeu de Neymar pela esquerda e cruzou rasteiro para Everton Ribeiro, que dominou, girou e finalizou, mas para fora. Dois minutos depois, Richarlison iniciou boa jogada e deu bom passe para Everton. O camisa 19 entrou na área e cruzou para Neymar, que acabou sofrendo novo pênalti de Zambrano. O próprio atacante foi para a cobrança e, em chute bem parecido com o primeiro, decretou a virada do Brasil. Para consolidar o triunfo, já na marca dos 48, Everton enfiou para Everton Ribeiro, que tirou de Gallese e acertou a trave. Na sobra, Neymar não deixou passar e deu números finais à partida: 4 a 2. (Fonte: CBF)